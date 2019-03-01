Исследователи из Копенгагенского университета в Дании обнаружили механизм, который способен препятствовать мутации ДНК и развитию раковых клеток. О своем открытии они сообщили в научной статье в медицинском издании.

Исследователи из Копенгагенского университета в Дании обнаружили механизм, который способен препятствовать мутации ДНК и развитию раковых клеток. О своем открытии они сообщили в научной статье в медицинском издании.Ученые изучали внутриклеточные структуры 53BP1. Они маркировали ядерные тела флуоресцентными красителями и наблюдали за органеллами в течение смены нескольких поколений клеток. Биологи смогли впервые увидеть, что происходит с поврежденной ДНК со времени ее появления в материнских клетках до экспрессии – преобразования в РНК или белок – в дочерних.Исследователи установили, что ядерные тела 53BP1 защищают дочерние клетки от унаследования поврежденной ДНК. В этом им помогает фермент RAD52, которыйобеспечивает профилактику заражения клеток, передает .Органеллы могут на время задержать деление дочерних клеток, и таким образом выиграть время для уничтожения дефектов в генах, которые не были исправлены в материнской клетке. Если же это не получается, то повреждения начинают накапливаться, и тогда возникает и развивается раковая опухоль.Ранее российские ученые открыли новый метод диагностики онкологии. Специалисты из Института нейрохирургии Бурденко, МГТУ имени Баумана и Института общей физики имени Прохорова разработали прибор, который позволяет четко определить границы опухоли мозга прямо во время операции. Медики планируют внедрить его в широкую практику в ближайшие десять лет.