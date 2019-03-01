Основные драйверы роста экономики - предприятия обрабатывающей отрасли

Основные драйверы роста экономики - предприятия обрабатывающей отраслиВ налоговой службе подвели итоги работы за 2018 год. Всего у владимирских налоговиков получилось собрать 80 миллиардов рублей, что на 13% выше показателей прошлого года. Кроме того, 39 миллиардов рублей поступило в качестве страховых взносов. Рост доходов в бюджет страны стал больше 32 миллиарда. Этому поспособствовали мероприятия по выводу из тени недобросовестных налогоплательщиков.Зато в налоговом управлении сократили количество проверок организаций. По Центральному федеральному округу снижение составило 40%. Охват организаций — 0,8%, это около 2-х организаций или предпринимателей из тысячи. Одна такая проверка приносит больше 54 миллионов рублей, что почти в 2 раза выше, чем годом ранее. Проверки будут инициировать только в случае выявления схемы уклонения от уплаты налогов.От добровольной уплаты, без проведения налоговых проверок, в бюджете стало больше на 431 миллион рублей, рассказал руководитель УФНС по Владимирской области Александр Шаурин.Основные драйверы роста экономики Владимирской области в налоговой службе — предприятия обрабатывающей отрасли. От них поступило более 47% общего объёма доходов, что составляет около 38 миллиардов рублей.