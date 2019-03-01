Актер Владимир Зеленский позволил себе дерзкое высказывание о России и ее политике. Претендующий на пост президента юморист фактически заявил об агрессии Москвы против Киева. Россия, полагает Зеленский, якобы ведет войну с Украиной. Актер выдвинул Кремлю условия для переговоров.

Актер Владимир Зеленский позволил себе дерзкое высказывание о России и ее политике. Претендующий на пост президента юморист фактически заявил об агрессии Москвы против Киева. Россия, полагает Зеленский, якобы ведет войну с Украиной. Актер выдвинул Кремлю условия для переговоров.Война в Донбассе может быть прекращена только путем диалогамежду двумя странами, уверен Зеленский. Главное, по его словам, сохранитьжизни людей.Первым шагом на пути к заключению мира, полагает Зеленский,должно стать прекращение огня. Пока добиться этого не удается: несмотря на кучусоглашений о перемирии, стрельба на линии соприкосновения ополченцев иукраинской армии продолжается.За основу плана по урегулированию кандидат в президентынамерен взять минские соглашения, об которые официальный Киев вытирает ноги ужечетыре года. "Они не работают, но мы благодарны Западу, что у нас хотьчто-то есть", – заявил .Есть в рассуждениях актера и рациональное зерно. Онподчеркнул, что окончание конфликта на Украине невозможно без участия Соединенных Штатов. Те, заявил Зеленский, должны участвовать впереговорах наравне с Россией. До этого США предпочитали позицию стороннегонаблюдателя и демонстративно не участвовали в диалоге.Между тем оппоненты Зеленского не устают повторять, чтоон якобы входит в окружение олигарха Игоря Коломойского, который нескольколет назад проиграл борьбу за власть Петру Порошенко. Экспертыполагают, что выдвижением Зеленского Коломойский хочет взять реванш у давнего недруга.Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. пока лидирует и существенно опережает ближайших оппонентов –Петра Порошенко и бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко.