Телеведущей не чужды предрассудки. Как выяснилось, Ксения Собчак боится дурного глаза.

Телеведущей не чуждыпредрассудки. Как выяснилось, Ксения Собчак боится дурного глаза.Ксения опубликовала вличном Instagram поздравление, адресованное известной модели Наталье Водяновой.Звезда сопроводила публикацию снимком, на котором манекенщица обнимает маленькогосына Собчак – Платона.Примечательно, что на фотоглаза ребенка заретушированы смайликом в форме очков-сердечек. Многиеинтернет-обыватели были обескуражены, они не могли поверить, что продвинутая Ксения,которая прямо говорит о своем неверии в Бога, вдруг испугалась сглаза.Язвительные интернет-обывателине преминули язвительно пошутить над теледивой, мол, собирались украсть душу уее малыша, но смайлик нарушил их планы. Во многих сообщениях отмечалась дремучесть звезды."Ксюша что ви все прячитеПлатошу все уже поняли что он на маму похож))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Ну вот ,теперь не высосать душу с ребенка😂а в самолетах и торговых центрах тоже смайлик налицо одеваете ему?🤦🏻‍♀️","Эх.... Опять не удалось душу украсть!", "Что, неужели и Собчак лепитэти жуткие смайлики/сердечки, закрывающие лицо ребенка?🤦 Неожиданно. Что дальше?)) Фото котлет и маникюрна дому?))", "Ксениия, вы не верите в Бога, но верите в сглаз? Как этозабавно...)))", "Почему не отрезали ребенка?! Ведь стикер могут убрать.Это очень опасно для психики матери", – писали фолловеры в комментариях.Отметим, что о том, почему спрятала глаза сыну, Собчакумолчала. На колкие выпады пользователей Сети Ксения решила не реагировать.