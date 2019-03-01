Телеведущей не чужды
предрассудки. Как выяснилось, Ксения Собчак боится дурного глаза.
Телеведущей не чужды
предрассудки. Как выяснилось, Ксения Собчак боится дурного глаза.
Ксения опубликовала в
личном Instagram поздравление, адресованное известной модели Наталье Водяновой.
Звезда сопроводила публикацию снимком, на котором манекенщица обнимает маленького
сына Собчак – Платона.
Примечательно, что на фото
глаза ребенка заретушированы смайликом в форме очков-сердечек. Многие
интернет-обыватели были обескуражены, они не могли поверить, что продвинутая Ксения,
которая прямо говорит о своем неверии в Бога, вдруг испугалась сглаза.
Язвительные интернет-обыватели
не преминули язвительно пошутить над теледивой, мол, собирались украсть душу у
ее малыша, но смайлик нарушил их планы. Во многих сообщениях отмечалась дремучесть звезды.
"Ксюша что ви все прячите
Платошу все уже поняли что он на маму похож))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Ну вот ,теперь не высосать душу с ребенка😂а в самолетах и торговых центрах тоже смайлик на
лицо одеваете ему?🤦🏻♀️",
"Эх.... Опять не удалось душу украсть!", "Что, неужели и Собчак лепит
эти жуткие смайлики/сердечки, закрывающие лицо ребенка?🤦 Неожиданно. Что дальше?)) Фото котлет и маникюр
на дому?))", "Ксениия, вы не верите в Бога, но верите в сглаз? Как это
забавно...)))", "Почему не отрезали ребенка?! Ведь стикер могут убрать.
Это очень опасно для психики матери", – писали фолловеры в комментариях.
Отметим, что о том, почему спрятала глаза сыну, Собчак
умолчала. На колкие выпады пользователей Сети Ксения решила не реагировать.