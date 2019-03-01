Петр Порошенко продолжает удивлять своих избирателей
неадекватным поведением. Президент Украины ущипнул за нос мужчину в толпе.
Петр Порошенко продолжает удивлять своих избирателей
неадекватным поведением. Президент Украины ущипнул за нос мужчину в толпе.
Порошенко ведет свою предвыборную кампанию весьма
оригинальным образом. Действующий президент Украины сейчас в поездках по
стране, и уже не первая встреча с избирателями заканчивается скандальной
выходкой гаранта.
Очередной видеодокумент показал зрителям, как улыбающийся
Петр дотянулся до стоящего в толпе мужчины, похлопал его по плечу,
после чего ущипнул за нос. Украинский лидер продолжил путь, весьма довольный
собой – чего не скажешь о жертве президентской ласки.
Днем ранее появилось видео, снятое во время поездки
Запорожье. Президент Незалежной на встрече с избирателями прошелся вдоль толпы,
пожимал руки некоторым из собравшихся. На опубликованных кадрах видно, как
женщина пытается что-то сказать украинскому лидеру. Затем президент срывает с
гражданки шапку и швыряет ей в лицо.
Опубликовавшая видеозапись журналистка Татьяна Высоцкая отмечает,
что неуважение к людям со стороны президента стало обычным явлением. Еще более
интересные ролики публикует украинский журналист Анатолий Шарий. Очевидцы снимают
на видео, чем занята охрана Порошенко. Телохранители украинского лидера
буквально терроризируют народ, выбивая из рук смартфоны и планшеты и топча
гаджеты ногами.