Петр Порошенко продолжает удивлять своих избирателей неадекватным поведением. Президент Украины ущипнул за нос мужчину в толпе.

Петр Порошенко продолжает удивлять своих избирателейнеадекватным поведением. Президент Украины ущипнул за нос мужчину в толпе.Порошенко ведет свою предвыборную кампанию весьмаоригинальным образом. Действующий президент Украины сейчас в поездках постране, и уже не первая встреча с избирателями заканчивается скандальнойвыходкой гаранта.Очередной видеодокумент показал зрителям, как улыбающийсяПетр дотянулся до стоящего в толпе мужчины, похлопал его по плечу,после чего ущипнул за нос. Украинский лидер продолжил путь, весьма довольныйсобой – чего не скажешь о жертве президентской ласки.Днем ранее появилось видео, снятое во время поездкиЗапорожье. Президент Незалежной на встрече с избирателями прошелся вдоль толпы,пожимал руки некоторым из собравшихся. На опубликованных кадрах видно, какженщина пытается что-то сказать украинскому лидеру. Затем президент срывает сгражданки шапку и швыряет ей в лицо.Опубликовавшая видеозапись журналистка Татьяна Высоцкая отмечает,что неуважение к людям со стороны президента стало обычным явлением. Еще болееинтересные ролики публикует украинский журналист Анатолий Шарий. Очевидцы снимаютна видео, чем занята охрана Порошенко. Телохранители украинского лидерабуквально терроризируют народ, выбивая из рук смартфоны и планшеты и топчагаджеты ногами.