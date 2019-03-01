Дом Сергея Скрипаля в Солсбери очистили от отравляющих веществ и передали владельцу - властям графства Уилтшир. После проведения ремонта дом будет открыт для заселения новых жильцов.

Дом Сергея Скрипаля в Солсбери очистили от отравляющих веществ.Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британское министерство по защите окружающей среды, дом передали владельцу — властям графства Уилтшир. После проведения ремонта дом будет открыт для заселения новых жильцов.С момента отравления Сергея и Юлии Срипалей в британском Солбери прошел почти год. Их нашли на скамейке в парке без сознания. По версии британских властей, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы разрабатывалось в России. Москва категорически отрицает причастность к этому инциденту.Посольство России в Великобритании заявило, что не знает точно живы Скрипали или нет. Мать Сергея попросила признать своего сына и внучку пропавшими без вести. Посол Великобритании в России Лори Бристоу сообщил, что Скрипали живы, но не хотят встречаться с российскими властями, так как их пытались убить.В Лондон было отправлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и пострадавшим россиянам, но британские власти на них не отреагировали.В настоящее время все районы, связанные с отравлением Скрипалей в Солсбери и еще двух человек в Эймсбери, открыты, передает РИА Новости. По "местам Скрипалей" теперь водят экскурсии. Особенно ими интересуются россияне и китайцы.