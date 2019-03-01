Штрафы за стоянку на вафельной разметке, новые стандарты для работников ЖКХ, маркировка табачных изделий и многое другое. Дни.ру выяснили, как новые законы изменят жизнь россиян с началом весны.

Штрафы за стоянку на "вафельной" разметке, новые стандарты для работников ЖКХ, маркировка табачных изделий и многое другое. "Дни.ру" выяснили, как новые законы изменят жизнь россиян с началом весны.С 1 марта дачники будут обязаны сообщать местным властям остроительстве или реконструкции дома на участке. Если этого не сделано, то поновым законам постройка автоматически переводится в разряд самостроя. Впрочем,на бани, беседки и сараи изменения не распространяются.Коснутся новые законы и тех, кто пускает часть урожая сосвоего участка на продажу. С 1 марта такие граждане должны получить патентчерез регистрацию ИП и в дальнейшем уплачивать налоги. Выявлять неофициальнуюторговлю будут полиция и Федеральная налоговая служба.Приспосабливаться к новым законам нужно иавтомобилистам. За стоянку на "вафельной" разметке более пяти секундводителю придется заплатить штраф – тысячу рублей.Также вводится обязательное лицензирование автобусныхперевозок школьных, туристических групп и работников производств. Новый законгласит, что при отсутствии разрешения физическому лицу грозит штраф в размере50 тысяч рублей, а юридическому – 400 тысяч. Мера не коснется транспортасиловых ведомств и аварийно-спасательных служб.коснутся и работников жилищно-коммунальногохозяйства. Аварийные службы будут обязаны отвечать заявителю не позднее чем за10 минут. Засоры в трубах необходимо устранять в течение двух часов, а заявкипо газовому, электро– и водному оборудованию должны рассматриваться максимум затрое суток.Изменения в законодательстве коснутся и Пенсионного фондаРоссии. С начала марта юрлица обязуются передавать в ПФР данные о стаже своихработников. По новым законам, за отсутствие сведений на организацию могутналожить штраф по 500 тысяч за каждого "неучтенного" сотрудника.Кроме того, с наступлением весны в России вступает в силуновый закон об обязательной маркировке табачных изделий. Основная цель -повышение прозрачности рынка и снижение количества поддельной продукции.Также вводится эксперимент по маркировке фотокамер,туалетной воды, духов и некоторых предметов гардероба. По , товарыполучат уникальный код. Специальный шифр защитит от подделок.