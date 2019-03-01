Штрафы за стоянку на вафельной разметке, новые стандарты для работников ЖКХ, маркировка табачных изделий и многое другое. Дни.ру выяснили, как новые законы изменят жизнь россиян с началом весны.
Штрафы за стоянку на "вафельной" разметке, новые стандарты для работников ЖКХ, маркировка табачных изделий и многое другое. "Дни.ру" выяснили, как новые законы изменят жизнь россиян с началом весны.
С 1 марта дачники будут обязаны сообщать местным властям о
строительстве или реконструкции дома на участке. Если этого не сделано, то по
новым законам постройка автоматически переводится в разряд самостроя. Впрочем,
на бани, беседки и сараи изменения не распространяются.
Коснутся новые законы и тех, кто пускает часть урожая со
своего участка на продажу. С 1 марта такие граждане должны получить патент
через регистрацию ИП и в дальнейшем уплачивать налоги. Выявлять неофициальную
торговлю будут полиция и Федеральная налоговая служба.
Приспосабливаться к новым законам нужно и
автомобилистам. За стоянку на "вафельной" разметке более пяти секунд
водителю придется заплатить штраф – тысячу рублей.
Также вводится обязательное лицензирование автобусных
перевозок школьных, туристических групп и работников производств. Новый закон
гласит, что при отсутствии разрешения физическому лицу грозит штраф в размере
50 тысяч рублей, а юридическому – 400 тысяч. Мера не коснется транспорта
силовых ведомств и аварийно-спасательных служб.
коснутся и работников жилищно-коммунального
хозяйства. Аварийные службы будут обязаны отвечать заявителю не позднее чем за
10 минут. Засоры в трубах необходимо устранять в течение двух часов, а заявки
по газовому, электро– и водному оборудованию должны рассматриваться максимум за
трое суток.
Изменения в законодательстве коснутся и Пенсионного фонда
России. С начала марта юрлица обязуются передавать в ПФР данные о стаже своих
работников. По новым законам, за отсутствие сведений на организацию могут
наложить штраф по 500 тысяч за каждого "неучтенного" сотрудника.
Кроме того, с наступлением весны в России вступает в силу
новый закон об обязательной маркировке табачных изделий. Основная цель -
повышение прозрачности рынка и снижение количества поддельной продукции.
Также вводится эксперимент по маркировке фотокамер,
туалетной воды, духов и некоторых предметов гардероба. По , товары
получат уникальный код. Специальный шифр защитит от подделок.