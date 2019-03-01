Александр Лукашенко снова заговорил об объединении России и Белоруссии. Батьку не поймешь: то он набрасывается на Москву с обвинениями, а то, пытаясь задобрить Кремль, предлагает ввести единую валюту.

АлександрЛукашенко снова заговорил об объединении России и Белоруссии. Батьку непоймешь: то он набрасывается на Москву с обвинениями, а то, пытаясь задобритьКремль, предлагает ввести единую валюту.ПрезидентБелоруссии уверен, что если сегодня провести референдум об объединении двухстран, то 98% белорусов проголосуют против. Откуда у Лукашенко такиепредположения не совсем понятно. Известно, что примерно такой же процентнаселения его страны постоянно использует в быту русский язык.Россияне и белорусы,а до недавнего времени и украинцы, всегда были единым братским, славянским народом. Разрушаяэту, сложившуюся веками аксиому, политики еще больше разъединяют народы ипровоцируют события наподобие кровавого киевского Майдана.Удивительно, новедет себя в последнее время именно так. В январе он заявил, чтонекие силы, в том числе и пророссийские, якобы готовят атаку на суверенитет егостраны. Затем Батька принялся шантажировать Россию, угрожая ей потерей форпостана западном направлении, если Москва не компенсирует ему высокие цены на нефть.При этомвоинственные заявления президента Белоруссии периодически перемежаются с дружескими:он клянется в любви к Москве и даже предлагает ввести общую валюту. Сегодня, кпримеру, он заявил, что не видит намерений со стороны российских властейвключить республику в состав России."Никакихзамашек со стороны, по крайней мере, президента России, что Беларусь надоинкорпорировать, включить в состав России, я ни разу не услышал, даженастроения такого не было. Я бы почувствовал это", – приводит словаРИА Новости. Батька подчеркнул, что союз двух государств должен строиться напринципах равноправия, и иного не дано.