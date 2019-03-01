Певица даже не думала, что так популярна у молодого поколения. Юноши буквально не дают Лолите Милявской прохода.

Певица даже не думала, что так популярна у молодогопоколения. Юноши буквально не дают Лолите Милявской прохода.Артистка следовала по делам, когда ее окружила толпа поклонников. Молодые красавцы готовы были упасть перед ЛолитойМилявской на колени, чтобы получить автограф.Поклонники, большинству из которых, как показалось, нет и 20,не могли оторваться от звезды просили улыбнуться или попозировать на камерумобильного. Лолита с удовольствием общаласьс фанатами. Обласканная вниманием звезда была настроена крайне доброжелательно и даже спела с молодежьюсвой хит "Шампанское"."Ты вышел за порог. Услышал выстрел. / Думал пулю я себепустила. / Откуда у тебя такие мысли? / Я просто – Шампанское открыла!" -кричали что есть мочи прямо в центре Москвы.В личном Instagram Милявская после написала, что любовьмолодого поколения для нее настоящий подарок. По словам Лолиты Милявской,песню, которую так любят ее поклонники, радиостанции не хотели ставить в эфир:все кроме одной отказались, заявив, что композиция – "неформат".К слову, поклонники в Сети отмечали, что треки артистки самыезажигательные, а радийщики отстали от жизни."Мне кажется те радиостанции, которые так говорят остались в начале2000. Сейчас такое время, что уже нет понятия формат или не формат! Если песня,музыка заходит, качает слушателя и Вызывает у него Хорошие эмоции и правильныйнастрой, значит это хит!! А у вас стопроцентные хиты (здесь орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – отметила фанатка Лолиты Милявской.