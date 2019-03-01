Екатерина Андреева перезагрузилась. Так ведущая Первого канала описала свою поездку в Югру, где она едва не замерзла.

Екатерина Андреева перезагрузилась. Так ведущая Первогоканала описала свою поездку в Югру, где она едва не замерзла.Восторженное описание поездки в Югруоставила на своей странице в Instagram. Подписчики увидели не только фотографии, но ивидео, на котором ведущая Первого канала бежит по снегу в 35-градусный мороз, апотом катается на запряженных северными оленями санях.Андреева призналась, что почувствовала себя настоящейСнежной королевой. Но все же мороз взял свое, и телеведущей пришлосьотогреваться у костра."Ханты промчали меня на северных оленях, ипочувствовала я себя Снежной Королевой. Но короны не было, в минус 35, да ещена ветру не до короны. Но румянец держался потом еще много часов, огонь вкострище грел, а белый пухлый чистейший снег укутывал и юмор местных женщинзаставлял смеяться в голос, распугивая медведей и волков", – высокимстилем описывает свои ощущения Андреева. "Сибирь…обнуление…перезагрузка",– добавила телезвезда.Подписчики в восторге. А поклонники изЮгры приглашают телеведущую еще раз посетить их край., – написалаkatya.abramova. "Екатерина! Приезжайте почаще. У нас тут такие красоты ивеликое ощущение свободы", "Спасибо за такую красоту! При такомхолоде – очень теплый репортаж", – прокомментировали пост пользователи.не уточнила, в каком районе Югрыона оказалась. Но по хэштегам журналисты вычислили, что телеведущая ездила вКогалым. Как выяснило издание Ura.ru, городская администрацияне была поставлена в известность о визите Андреевой.