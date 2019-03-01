Екатерина Андреева перезагрузилась. Так ведущая Первого
канала описала свою поездку в Югру, где она едва не замерзла.
Екатерина Андреева перезагрузилась. Так ведущая Первого
канала описала свою поездку в Югру, где она едва не замерзла.
Восторженное описание поездки в Югру
оставила на своей странице в Instagram. Подписчики увидели не только фотографии, но и
видео, на котором ведущая Первого канала бежит по снегу в 35-градусный мороз, а
потом катается на запряженных северными оленями санях.
Андреева призналась, что почувствовала себя настоящей
Снежной королевой. Но все же мороз взял свое, и телеведущей пришлось
отогреваться у костра.
"Ханты промчали меня на северных оленях, и
почувствовала я себя Снежной Королевой. Но короны не было, в минус 35, да еще
на ветру не до короны. Но румянец держался потом еще много часов, огонь в
кострище грел, а белый пухлый чистейший снег укутывал и юмор местных женщин
заставлял смеяться в голос, распугивая медведей и волков", – высоким
стилем описывает свои ощущения Андреева. "Сибирь…обнуление…перезагрузка",
– добавила телезвезда.
Подписчики в восторге. А поклонники из
Югры приглашают телеведущую еще раз посетить их край., – написала
katya.abramova. "Екатерина! Приезжайте почаще. У нас тут такие красоты и
великое ощущение свободы", "Спасибо за такую красоту! При таком
холоде – очень теплый репортаж", – прокомментировали пост пользователи.
не уточнила, в каком районе Югры
она оказалась. Но по хэштегам журналисты вычислили, что телеведущая ездила в
Когалым. Как выяснило издание Ura.ru, городская администрация
не была поставлена в известность о визите Андреевой.