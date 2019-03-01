Непрофессионализм некоторых экспертов, расследовавших обстоятельства
гибели группы Дятлова в 1959 году, привел к появлению странных версий. Никакой
скрытой подоплеки в этом деле нет, уверены в Следственном комитете.
Непрофессионализм некоторых экспертов, расследовавших обстоятельства
гибели группы Дятлова в 1959 году, привел к появлению странных версий. Никакой
скрытой подоплеки в этом деле нет, уверены в Следственном комитете.
Участники туристического похода, известные как , погибли от переохлаждения. Они остались без одежды и припасов, у них
не было физической возможности поддерживать огонь в костре. Часть команды под
руководством самого Дятлова в этих условиях предприняла отчаянную попытку
пройти через ураганный ветер к заваленной палатке.
Была и третья часть группы Дятлова. Эти туристы решили
поискать более надежное убежище. Они добрались до перешейка. Однако слежавшийся
снег провалился под их тяжестью, люди были погребены под его толщей.
Выводы о причинах гибели группы Дятлова обнародовали в 2015
году эксперты следственного комитета России. Расследование было возобновлено на
основании обращений родственников погибших туристов, прессы и представителей
общественности.
Как заявили тогда в СК, сомнения в том, что причиной
трагедии с стали тяжелые погодные условия, возникли из-за непрофессионализма
и "неполноты работы по делу" в 1959 году. Потому-то и появились позже
версии мистического характера – в частности, о каких-то "огненных шарах".
Напомним, недавно генпрокуратура заявила о возобновлении
следствия по делу о гибели . Эксперты отправились на место
трагедии. Расследование гибели группы Дятлова возобновлено, как сообщалось,
из-за высокого интереса, который проявляет общественность, пишет "Московский
комсомолец".