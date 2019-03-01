Непрофессионализм некоторых экспертов, расследовавших обстоятельства гибели группы Дятлова в 1959 году, привел к появлению странных версий. Никакой скрытой подоплеки в этом деле нет, уверены в Следственном комитете.

Непрофессионализм некоторых экспертов, расследовавших обстоятельствагибели группы Дятлова в 1959 году, привел к появлению странных версий. Никакойскрытой подоплеки в этом деле нет, уверены в Следственном комитете.Участники туристического похода, известные как , погибли от переохлаждения. Они остались без одежды и припасов, у нихне было физической возможности поддерживать огонь в костре. Часть команды подруководством самого Дятлова в этих условиях предприняла отчаянную попыткупройти через ураганный ветер к заваленной палатке.Была и третья часть группы Дятлова. Эти туристы решилипоискать более надежное убежище. Они добрались до перешейка. Однако слежавшийсяснег провалился под их тяжестью, люди были погребены под его толщей.Выводы о причинах гибели группы Дятлова обнародовали в 2015году эксперты следственного комитета России. Расследование было возобновлено наосновании обращений родственников погибших туристов, прессы и представителейобщественности.Как заявили тогда в СК, сомнения в том, что причинойтрагедии с стали тяжелые погодные условия, возникли из-за непрофессионализмаи "неполноты работы по делу" в 1959 году. Потому-то и появились позжеверсии мистического характера – в частности, о каких-то "огненных шарах".Напомним, недавно генпрокуратура заявила о возобновленииследствия по делу о гибели . Эксперты отправились на местотрагедии. Расследование гибели группы Дятлова возобновлено, как сообщалось,из-за высокого интереса, который проявляет общественность, пишет "Московскийкомсомолец".