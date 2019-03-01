Телеведущая восхищена мужским началом участника реалити-шоу.
Звезда шоу Дом-2 Леша Безус так впечатлил Ольгу Бузову, что та назвала его сексуальным
доминантом.
Телеведущая восхищена мужским началом участника реалити-шоу.
Звезда шоу "Дом-2" Леша Безус так впечатлил Ольгу Бузову, что та назвала его сексуальным
доминантом.
Теледива призналась, что считает участника телестройки
настоящим самцом. Бузова отметила, что иногда в красках представляет, каков Безус
в постели. Пылкий взгляд Леши одновременно возбуждает и наводит ужас на Ольгу.
"Мне кажется, что он
в постели такое животное, маньячелло! Да, Милен? Я его представляю в черном
плаще", – обратилась Бузова к девушке участника звезды "Дома-2" Милене
Безбородовой.
Когда Ольга поделилась своими мыслями в студии программы "Бородина
против Бузовой", Милена и Леша начали краснеть и смеяться. Несмотря на смущение
догадки теледивы они подтвердили.
После Бузова решила выяснить, не теряет ли Безус интерес к Безбородовой,
когда та полностью отдается его власти. "Леш, вот когда женщина полностью
себя отдает, интерес у мужчины не пропадает к такой женщине?" – усомнилась
теледива.
Безуз развеял все опасения Бузовой. По словам звезды ,
его желание становится только сильнее. Об этом сообщает .
Меж тем, поклонники
телестройки считают, что теледива в последнее время слишком часто затрагивает
тему секса. Бузова не скрывает, что страдает от одиночества. Все свои силы она
отдает работе и на личную жизнь времени у теледивы не остается. "Бузова
озабоченная....", "Своего то ****** нет, вот и приходится чужих
представлять🤷♀️🤦♀️", – рассуждали фанаты .