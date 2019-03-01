Телеведущая восхищена мужским началом участника реалити-шоу. Звезда шоу Дом-2 Леша Безус так впечатлил Ольгу Бузову, что та назвала его сексуальным доминантом.

Телеведущая восхищена мужским началом участника реалити-шоу.Звезда шоу "Дом-2" Леша Безус так впечатлил Ольгу Бузову, что та назвала его сексуальнымдоминантом.Теледива призналась, что считает участника телестройкинастоящим самцом. Бузова отметила, что иногда в красках представляет, каков Безусв постели. Пылкий взгляд Леши одновременно возбуждает и наводит ужас на Ольгу."Мне кажется, что онв постели такое животное, маньячелло! Да, Милен? Я его представляю в черномплаще", – обратилась Бузова к девушке участника звезды "Дома-2" МиленеБезбородовой.Когда Ольга поделилась своими мыслями в студии программы "Бородинапротив Бузовой", Милена и Леша начали краснеть и смеяться. Несмотря на смущениедогадки теледивы они подтвердили.После Бузова решила выяснить, не теряет ли Безус интерес к Безбородовой,когда та полностью отдается его власти. "Леш, вот когда женщина полностьюсебя отдает, интерес у мужчины не пропадает к такой женщине?" – усомниласьтеледива.Безуз развеял все опасения Бузовой. По словам звезды ,его желание становится только сильнее. Об этом сообщает .Меж тем, поклонникителестройки считают, что теледива в последнее время слишком часто затрагиваеттему секса. Бузова не скрывает, что страдает от одиночества. Все свои силы онаотдает работе и на личную жизнь времени у теледивы не остается. "Бузоваозабоченная....", "Своего то ****** нет, вот и приходится чужихпредставлять🤷‍♀️🤦‍♀️", – рассуждали фанаты .