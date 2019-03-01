Злоумышленник похитил транспортное средство, после чего поменял государственные номера и перегнал автомобиль в Смоленскую область...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Теплый Стан задержали мужчину, похитившего автомобиль марки «Тойота», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по району Теплый Стан обратилась жительница столицы с заявлением о краже. Женщина рассказала, что оставила ненадолго свой автомобиль марки «Тойота» на улице Бакулева, а вернувшись, обнаружила пропажу транспортного средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного-розыска на территории Смоленской области был задержан подозреваемый. Им оказался 54-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник похитил транспортное средство, после этого поменял государственные номера и перегнал автомобиль в область. В настоящее время автомобиль изъят и в скором времени будет возвращен владельцу.Следственным отделением ОМВД России по району Теплый Стан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56