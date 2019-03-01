Знаменитая модель и актриса высказалась по поводу политической ситуации в Венесуэле. Памела Андерсон выступила в поддержку легитимного президента страны Николаса Мадуро и против действий Дональда Трампа.

Знаменитая модель и актриса высказалась по поводу политической ситуации вВенесуэле. Памела Андерсон выступила в поддержку легитимного президента страны Николаса Мадуро и против действий Дональда Трампа.В армии сторонников Мадуро прибыло. Андерсон распекла президентаСША Дональда Трампа, заявив, что не может молчать, пока Соединенные Штаты пытаются устроитьновый кровавый переворот.В Совете безопасности ООН же в ночь на 1 мартапроизошла битва резолюций России и США по решению ситуации вВенесуэле. На американскую наша страна вместе с Китаем наложили вето. СШАпредлагали узаконить госпереворот, предлагая провести срочные выборы вВенесуэле, сообщает РЕН ТВ.Противоположной былароссийская резолюция, поддерживающая суверенитет Венесуэлы. Но США еезаблокировали. "Сегодняшнееголосование – это яркий пример того, для чего необходимо право вето – чтобыотстоять мир и право народа самим решать свою судьбу", – заявил поспред России приСовбезе ООН Василий Небензя.Напомним, официальный представитель МИД России МарияЗахарова высказалась на своей странице в Facebook в адрес президента США. Она назвала шантажом его призыв к военным Венесуэлы. Ранееамериканский лидер пригрозил поддерживающим Николаса Мадуро военнымсерьезными потерями.Как писали "Дни.ру",организованные волнения в Венесуэле угрожают и национальным интересамРоссии. Ведь Москва вложила в экономику этой страны миллионы долларов.