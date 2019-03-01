Знаменитая модель и актриса высказалась по поводу политической ситуации в
Венесуэле. Памела Андерсон выступила в поддержку легитимного президента страны Николаса Мадуро и против действий Дональда Трампа.
Знаменитая модель и актриса высказалась по поводу политической ситуации в
Венесуэле. Памела Андерсон выступила в поддержку легитимного президента страны Николаса Мадуро и против действий Дональда Трампа.
В армии сторонников Мадуро прибыло. Андерсон распекла президента
США Дональда Трампа, заявив, что не может молчать, пока Соединенные Штаты пытаются устроить
новый кровавый переворот.
В Совете безопасности ООН же в ночь на 1 марта
произошла битва резолюций России и США по решению ситуации в
Венесуэле. На американскую наша страна вместе с Китаем наложили вето. США
предлагали узаконить госпереворот, предлагая провести срочные выборы в
Венесуэле, сообщает РЕН ТВ.
Противоположной была
российская резолюция, поддерживающая суверенитет Венесуэлы. Но США ее
заблокировали. "Сегодняшнее
голосование – это яркий пример того, для чего необходимо право вето – чтобы
отстоять мир и право народа самим решать свою судьбу", – заявил поспред России при
Совбезе ООН Василий Небензя.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария
Захарова высказалась на своей странице в Facebook в адрес президента США
. Она назвала шантажом его призыв к военным Венесуэлы. Ранее
американский лидер пригрозил поддерживающим Николаса Мадуро военным
серьезными потерями.
Как писали "Дни.ру",
организованные волнения в Венесуэле угрожают и национальным интересам
России. Ведь Москва вложила в экономику этой страны миллионы долларов.