В субботу в Красноярске начинаются зимние Всемирные студенческие игры. Накануне старта министр спорта России Павел Колобков заявил, что ожидает увидеть на Универсиаде красивую, спортивную борьбу.

В субботу в Красноярске начинаются зимние Всемирные студенческие игры. Накануне старта министр спорта России Павел Колобков заявил, что ожидает увидеть на Универсиаде красивую, спортивную борьбу."Организаторы провели огромную работу по подготовке Универсиады. Я горжусь, что такие соревнования проходят у нас, в России. Надеюсь, что соревнования принесут радость и болельщикам, и спортсменам. Жду красивой спортивной борьбы и новых имен, жду зрителей на трибунах, хорошей погоды, снега", — приводит слова Колобкова РИА Новости.Открытие Универсиады запланировано на 2 марта, но ряд соревнований начнется уже пятницу. Игры продлятся до 12 марта. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.