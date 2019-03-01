Виновное должностное лицо привлекли к ответственности в виде штрафа

Виновное должностное лицо привлекли к ответственности в виде штрафаПрокуратура Петушинского района провела проверку порядка рассмотрения обращений в деятельности администрации посёлка Городищи.Специалисты ведомства выявили серьезные нарушения. Власти более чем на 20 дней опоздали с рассмотрение обращения, в котором жители просили рассмотреть проблему несоблюдения требований строительных норм и правил при обустройстве тротуара.Виновное должностное лицо администрации посёлка привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.Кроме того, глава поселковой администрации должен не допустить подобные нарушения впредь.