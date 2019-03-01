В Москве продолжается чемпионат мира по пляжному футболу среди клубных команд. Московский Спартак одержал третью победу на групповом этапе, обыграв белорусский БАТЭ 6:3.

В Москве продолжается чемпионат мира по пляжному футболу среди клубных команд. Московский "Спартак" одержал третью победу на групповом этапе, обыграв белорусский БАТЭ 6:3.В составе "Спартака" мячи забили Федор Земсков (2), Юрий Котов, Анатолий Рябко и Андрей Новиков. Еще один мяч игрок соперников отправил в свои ворота. "Спартак" набрал 9 очков из 9 возможных и стал победителем группы А.Второй полуфиналист от этого квартета определится во встрече между бразильским "Фламенго" и португальским "Спортингом". У соперников 3 и 2 очка соответственно. БАТЭ проиграл все три встречи.