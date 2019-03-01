Известный российский артист признался, что длительное время был недоволен собственным телом. Ефим Шифрин рассказал, что ему было неприятно видеть себя на экране, потому что на сцене стоял бесформенный и неприятный человек.

Известный российский артист признался, что длительное время был недоволен собственным телом. Ефим Шифрин рассказал, что ему было неприятно видеть себя на экране, потому что на сцене стоял "бесформенный" и "неприятный" человек.Однажды юморист наткнулся на своей выступление по телевидению. Он с ужасом обнаружил, что с экрана на него смотрит "незнакомый и неприятный человек". "Мне было лет 35, и я понял, что на сцене стоит человек неопределенного возраста, полнеющий и в силу своей бесформенности уже почти отталкивающий. Мне стало не по себе", – поделился артист в интервью журналу "Железный мир".После такого неприятного открытия Ефим Шифрин решил обратиться за помощью к своему другу – звукорежиссеру Алексею Шерману, который увлекался фитнесом. Юморист поинтересовался, а может ли обычный человек стать таким же накаченным. Мужчина ответил на вопрос положительно, и на следующий день сводил звезду в спортивный зал в первый раз, передает .Артист рассказал, что с 1993 года он стал регулярно заниматься бодибилдингом: наращивать и развивать мускулатуру. Как отметил , он даже успел получить несколько наград. "С того момента я уже не расставался с тем, что люди теперь смело называют бодибилдингом. Я пришел в спортивный зал в 37 лет, а уже через 7 лет получил статуэтку "Мр. Фитнес", а еще позже – почетную грамоту Московской федерации бодибилдинга (ИФББ)", – похвастался юморист.