Российский исполнитель признался, что надеялся получить звание Народного артиста на свой юбилей в июле прошлого года, однако этого не произошло. Как отметил Леонид Агутин, причиной стало новое постановление Министерства культуры России.

Российский исполнитель признался, что надеялся получить звание Народного артиста на свой юбилей в июле прошлого года, однако этого не произошло. Как отметил Леонид Агутин, причиной стало новое постановление Министерства культуры России.Музыкант рассказал, что в прошлом году получил Орден Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Однако он отметил, что надеялся получить другую государственную награду – звание Народного артиста."Мне в прошлом году вручили Орден Дружбы, и я, честно говоря, был немножко ошарашен. Почет, спасибо, очень приятно. Но по праву я бы хотел звание "Народный артист" к юбилею", – поделился в интервью репортерам на вручении премии газеты "Московский комсомолец" ZD Awards, которая прошла в столице.По словам певца, Министерство культуры стало более избирательно подходить к вопросу присуждения почетных наград, и поэтому его запрос был отклонен. "В прошлом году пошла такая тема, что хватит всем раздавать "Народных артистов". Я под эту гребенку тоже попал, и запрос мой был отклонен", – пояснила звезда.В то же время исполнитель не сильно огорчается, потому что любовь и поддержка зрителей для него гораздо важнее. "Самое главное – твои зрители. Они приходят на твой концерт – значит, ты народный артист", – передает его слова .Напомним, ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что звание "Народного артиста" не должно присуждаться много раз в год. По мнению политика, ведомству нужно более вдумчиво подходить к награждению и оценивать заслуги выдающихся деятелей не более пяти раз в год.