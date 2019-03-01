Президента Украины снова обещают посадить. На этот раз Петра Порошенко обвинили в мародерстве во время войны.

Президента Украины снова обещают посадить. На этот раз ПетраПорошенко обвинили в мародерстве во время войны.Веселую жизнь в тюрьме пообещал главе государства кандидат впрезиденты Анатолий Гриценко.Он заявил, что Петр Порошенко долженсесть пожизненно за причастность к хищениям в оборонной сфере."Деньгимиллионов людей, которые платят налоги и военный сбор, просто взяли и украли. Ксолдату не дошла качественная техника по реальной цене, а дошла в два-четырераза дороже", – приводит слова Гриценко издание "Украинские новости".Политикпризнал, что сейчас лидера страны никто не посадит, но когда он (Гриценко)станет президентом, тюрьмы Порошенко неизбежать. "Мы их посадим, они должны сесть пожизненно с полной конфискациейимущества независимо от фамилий", – пообещал экс-министр обороны и лидер партии"Гражданская позиция".Посадить Петраранее обещала и его бывшая соратница, лидер "Батькивщины" ЮлияТимошенко. Она отправила в Генпрокуратуру два заявления с требованием возбудитьуголовные дела против президента. Оранжевая принцесса обвиняет Порошенко вготовящихся массовых фальсификациях на выборах 31 марта. Речь идет о вбросахголосов и использовании в списках избирателей так называемых мертвых душ.Выборыпрезидента Украины пройдут 31 марта. По последним данным соцопросов, ВладимирЗеленский уверенно занимает первое место в рейтингах народной популярности: занего готовы отдать свои голоса 27,3% избирателей.18,8% респондентов поддержали Юлию Тимошенко, 18,2% намерены голосовать за Петра. Анатолий Гриценко занимает пятую позицию с 8,8% голосов поддержки.