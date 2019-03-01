Президента Украины снова обещают посадить. На этот раз Петра
Порошенко обвинили в мародерстве во время войны.
Президента Украины снова обещают посадить. На этот раз Петра
Порошенко обвинили в мародерстве во время войны.
Веселую жизнь в тюрьме пообещал главе государства кандидат в
президенты Анатолий Гриценко.
Он заявил, что Петр Порошенко должен
сесть пожизненно за причастность к хищениям в оборонной сфере.
"Деньги
миллионов людей, которые платят налоги и военный сбор, просто взяли и украли. К
солдату не дошла качественная техника по реальной цене, а дошла в два-четыре
раза дороже", – приводит слова Гриценко издание "Украинские новости".
Политик
признал, что сейчас лидера страны никто не посадит, но когда он (Гриценко)
станет президентом, тюрьмы Порошенко не
избежать. "Мы их посадим, они должны сесть пожизненно с полной конфискацией
имущества независимо от фамилий", – пообещал экс-министр обороны и лидер партии
"Гражданская позиция".
Посадить Петра
ранее обещала и его бывшая соратница, лидер "Батькивщины" Юлия
Тимошенко. Она отправила в Генпрокуратуру два заявления с требованием возбудить
уголовные дела против президента. Оранжевая принцесса обвиняет Порошенко в
готовящихся массовых фальсификациях на выборах 31 марта. Речь идет о вбросах
голосов и использовании в списках избирателей так называемых мертвых душ.
Выборы
президента Украины пройдут 31 марта. По последним данным соцопросов, Владимир
Зеленский уверенно занимает первое место в рейтингах народной популярности: за
него готовы отдать свои голоса 27,3% избирателей.
18,8% респондентов поддержали Юлию Тимошенко, 18,2% намерены голосовать за Петра
. Анатолий Гриценко занимает пятую позицию с 8,8% голосов поддержки.