Павел Прилучный увез супругу Агату Муцениеце в Италию. В Венеции артисты отмечают важное событие.

Павел Прилучный увез супругу Агату Муцениеце в Италию. ВВенеции артисты отмечают важное событие.Сегодня, 1 марта, актрисе Агате Муцениеце исполняется 30лет. В честь круглой даты супруг устроил для знаменитости путешествие.В личном Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позируетв роскошном платье. Исполненная достоинства Агата поднимается по мраморнойлестнице. "Я уже праздную! Благодаря величайшему мужчине", – написала артистканиже.Фолловеры пожелали Муцениеце мира в семье, творческихуспехов и здоровья детям. "С юбилеем!!!!!Здоровья Вам и вашим деткам!!!!! Интересных ролей в кино!!!!! Исполненияжеланий!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С днем рождения!Будьте счастливы в той семье,в которойпребываете!вы все вместе просто супер!👏👏👏😍😍😍🙌🙌🙌", – писали интернет-обыватели в комментариях.Отметим, что детейпарочка отставила дома. За 6-летним Тимофеем и 3-летней Мией присматривает няняи бабушка – мама Прилучного. Судя по всему, артисты решили сбежать отдомашних хлопот и провести отпуск только вдвоем.Поклонники, которые внимательно следят за жизнью Павла иАгаты знают, что в последнее время знаменитую чету преследуют неприятности. Например,недавно, сын Прилучного и Муцениеце серьезно заболел. Ребенок былгоспитализирован с гнойным отитом. Малыш пережил неприятную процедуру: скопившуюсяжидкость удаляли через прокол.Также супругов донимают сплетни, то и дело появляющиеся вСМИ. Таблоиды постоянно пишут о кризисе в отношениях артистов, чем порядком имнадоели.