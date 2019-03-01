Павел Прилучный увез супругу Агату Муцениеце в Италию. В
Венеции артисты отмечают важное событие.
Павел Прилучный увез супругу Агату Муцениеце в Италию. В
Венеции артисты отмечают важное событие.
Сегодня, 1 марта, актрисе Агате Муцениеце исполняется 30
лет. В честь круглой даты супруг устроил для знаменитости путешествие.
В личном Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует
в роскошном платье. Исполненная достоинства Агата поднимается по мраморной
лестнице. "Я уже праздную! Благодаря величайшему мужчине", – написала артистка
ниже.
Фолловеры пожелали Муцениеце мира в семье, творческих
успехов и здоровья детям. "С юбилеем!!!!!
Здоровья Вам и вашим деткам!!!!! Интересных ролей в кино!!!!! Исполнения
желаний!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С днем рождения!Будьте счастливы в той семье,в которой
пребываете!вы все вместе просто супер!👏👏👏😍😍😍🙌🙌🙌", – писали интернет-обыватели в комментариях.
Отметим, что детей
парочка отставила дома. За 6-летним Тимофеем и 3-летней Мией присматривает няня
и бабушка – мама Прилучного. Судя по всему, артисты решили сбежать от
домашних хлопот и провести отпуск только вдвоем.
Поклонники, которые внимательно следят за жизнью Павла и
Агаты знают, что в последнее время знаменитую чету преследуют неприятности. Например,
недавно, сын Прилучного и Муцениеце серьезно заболел. Ребенок был
госпитализирован с гнойным отитом. Малыш пережил неприятную процедуру: скопившуюся
жидкость удаляли через прокол.
Также супругов донимают сплетни, то и дело появляющиеся в
СМИ. Таблоиды постоянно пишут о кризисе в отношениях артистов, чем порядком им
надоели.