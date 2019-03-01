Меган Маркл и принц Гарри
планируют дать своему будущему малышу самое прогрессивное воспитание.
Августейшая чета не будет навязывать ребенку гендерные стереотипы.
Меган Маркл и принц Гарри
планируют дать своему будущему малышу самое прогрессивное воспитание.
Августейшая чета не будет навязывать ребенку гендерные стереотипы.
Меган и Гарри решили не узнавать пол малыша до рождения,
супруги хотят, чтобы это стало сюрпризом не только для поклонников, но и для
них самих. Знаменитости также решили, что постараются быть хорошими родителями,
формирующими в своем чаде принципы равенства полов.
Инсайдер, близкий к королевскому дому отметил, что супруги
уже обсудили правила, которыми будут руководствоваться в воспитании. Меган и Гарри
мечтают вырастить личность свободную от шаблонного мышления.
"В недавней беседе с друзьями Меган говорила о будущих родах
и дальнейшем воспитании ребенка. Она сказала, что они с Гарри не собираются навязывать
малышу какие-либо стереотипы", – цитирует одного из придворных Vanity Fair.
По словам анонимного источника, монаршая чета уже начала
двигаться в этом направлении. Например, малышу уже спроектировали детскую, в интерьере
которой не будут присутствовать цвета, так или иначе соотносящиеся с каким-либо
полом, например, розовый и голубой. Супруги отдали предпочтение белому,
бежевому и серому.
Отметим, что такой "гендерно-свободный" подход очень
популярен в Америке и Европе. Родители разрешают своим чадам эксперименты,
позволяют быть "бесполыми". Грубо говоря, если мальчик захочет отправиться в
детский сад в платье принцессы, то ему не будут препятствовать. Известно, что в
отрыве от стереотипов, связанных с полом, растут дети Анджелины Джоли, Киры Найтли,
Кристин Белл и других.