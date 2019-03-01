Меган Маркл и принц Гарри планируют дать своему будущему малышу самое прогрессивное воспитание. Августейшая чета не будет навязывать ребенку гендерные стереотипы.

Меган Маркл и принц Гаррипланируют дать своему будущему малышу самое прогрессивное воспитание.Августейшая чета не будет навязывать ребенку гендерные стереотипы.Меган и Гарри решили не узнавать пол малыша до рождения,супруги хотят, чтобы это стало сюрпризом не только для поклонников, но и дляних самих. Знаменитости также решили, что постараются быть хорошими родителями,формирующими в своем чаде принципы равенства полов.Инсайдер, близкий к королевскому дому отметил, что супругиуже обсудили правила, которыми будут руководствоваться в воспитании. Меган и Гарримечтают вырастить личность свободную от шаблонного мышления."В недавней беседе с друзьями Меган говорила о будущих родахи дальнейшем воспитании ребенка. Она сказала, что они с Гарри не собираются навязыватьмалышу какие-либо стереотипы", – цитирует одного из придворных Vanity Fair.По словам анонимного источника, монаршая чета уже началадвигаться в этом направлении. Например, малышу уже спроектировали детскую, в интерьерекоторой не будут присутствовать цвета, так или иначе соотносящиеся с каким-либополом, например, розовый и голубой. Супруги отдали предпочтение белому,бежевому и серому.Отметим, что такой "гендерно-свободный" подход оченьпопулярен в Америке и Европе. Родители разрешают своим чадам эксперименты,позволяют быть "бесполыми". Грубо говоря, если мальчик захочет отправиться вдетский сад в платье принцессы, то ему не будут препятствовать. Известно, что вотрыве от стереотипов, связанных с полом, растут дети Анджелины Джоли, Киры Найтли,Кристин Белл и других.