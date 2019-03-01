Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал свой прогноз на предстоящие президентские выборы на Украине: выиграет Петр Порошенко, но возможен второй тур, в который пройдет еще шоумен Владимир Зеленский.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине "абсолютно точно" выиграет Петр Порошенко. При этом он не исключил, что возможен второй тур выборов, в который помимо действующего главы государства выйдет шоумен Владимир Зеленский.Как сообщает РИА Новости, Лукашенко не хочет, чтобы Украину использовали как "разменную монету" и площадку "розыгрыша больших государств", и хочет, "чтобы там было поспокойнее". По его словам, "украинцы этого не заслуживают". Также Лукашенко заверил, что Украина для него "далеко не безразлична"."Как президент Беларуси, я не хотел бы, чтобы на юге нашей страны происходили такие события, потому что это на нас влияет", — подчеркнул белорусский лидер.Также он напомнил, после начала конфликта в Донбассе Белоруссия приняла более 150 тысяч переселенцев, хотя и самим белорусам в это время "было не сладко". Эти люди были трудоустроены и работают.Вместе с тем он считает, что Украина не должна размещать у себя ракеты средней и малой дальности. Лукашенко уверен, что "россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там", и он в этом вопросе полностью солидарен с Москвой. По его мнению, это может закончиться "катастрофой для государственности Украины"."Не хотелось бы, чтобы в матушке-Европе вспыхнула, не дай бог, ограниченная ядерная катастрофа", — добавил глава Белоруссии.Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата, среди них – Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, — более 20 процентов.