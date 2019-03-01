Президент России Владимир Путин передал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро слова поддержки и солидарности. Об этом главами российского МИД Сергей Лавров сообщил на переговорах с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Президент России Владимир Путин передал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро слова поддержки и солидарности. Об этом главами российского МИД Сергей Лавров сообщил на переговорах с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, передает РИА Новости.Россия поддерживает шаги правительства Венесуэлы по решению социально-экономических проблем в стране, отметил Лавров. Он добавил, что сегодня Венесуэла подвергается фронтальному наступлению и беззастенчивому вмешательству во внутренние дела, и Россия будет противодействовать этим попыткам.В свою очередь, Родригес передала слова благодарности от Мадуро и народа Венесуэлы за поддержку, отметила, что ее страна стала жертвой многоплановой агрессии со стороны США.Однако, по словам Родригес, в этом есть и хороший момент – в сложившейся ситуации страны, стоящие на стражи международного права и законности, могут сплотиться еще сильнее.