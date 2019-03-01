Михаил Жванецкий должен отказаться от российских наград.
Украинские радикалы в противном случае угрожают сорвать концерты писателя-сатирика
в Киеве и Одессе.
Михаил Жванецкий должен отказаться от российских наград.
Украинские радикалы в противном случае угрожают сорвать концерты писателя-сатирика
в Киеве и Одессе.
Лидер одесского "Правого сектора" (организация
запрещена в России) Сергей Стерненко заявил, что националисты сорвут концерты
в Киеве и Одессе. По словам экстремиста, артист должен
отказаться от российского ордена "За заслуги перед Отечеством".
"Или организаторы откажутся от запланированных
мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию",
– заявил лидер радикалов, комментируя планируемый визит Михаила Жванецкого в
Незалежную.
Звание народного артиста России писатель Михаил Жванецкий
получил в 2012 году. Он известен исполнением своих сатирических произведений.
Автор сборников "Моя Одесса", "Год за два". С 1988 года Михаил
Жванецкий – основатель и художественный руководитель Московского театра
миниатюр.
Приуроченные к
85-летию юбилейные концерты сатирика должны состояться в
Киеве и его родной Одессе 16 и 21 марта. На днях указом президента России
Владимира Путина писатель был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"
III степени. Соответствующий указ опубликован 28 февраля на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Михаила Маньевича" – говорится в документе.
Звание народного артиста Михаилу Жванецкому было присвоено не только
в России, но и на Украине, напоминает Ura.ru .