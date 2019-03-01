Михаил Жванецкий должен отказаться от российских наград. Украинские радикалы в противном случае угрожают сорвать концерты писателя-сатирика в Киеве и Одессе.

Михаил Жванецкий должен отказаться от российских наград.Украинские радикалы в противном случае угрожают сорвать концерты писателя-сатирикав Киеве и Одессе.Лидер одесского "Правого сектора" (организациязапрещена в России) Сергей Стерненко заявил, что националисты сорвут концертыв Киеве и Одессе. По словам экстремиста, артист долженотказаться от российского ордена "За заслуги перед Отечеством"."Или организаторы откажутся от запланированныхмероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию",– заявил лидер радикалов, комментируя планируемый визит Михаила Жванецкого вНезалежную.Звание народного артиста России писатель Михаил Жванецкийполучил в 2012 году. Он известен исполнением своих сатирических произведений.Автор сборников "Моя Одесса", "Год за два". С 1988 года МихаилЖванецкий – основатель и художественный руководитель Московского театраминиатюр.Приуроченные к85-летию юбилейные концерты сатирика должны состояться вКиеве и его родной Одессе 16 и 21 марта. На днях указом президента РоссииВладимира Путина писатель был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"III степени. Соответствующий указ опубликован 28 февраля на официальном портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Михаила Маньевича" – говорится в документе.Звание народного артиста Михаилу Жванецкому было присвоено не тольков России, но и на Украине, напоминает Ura.ru .