В семье главной супружеской пары телестройки вновь большой
скандал. Звезды шоу Дом-2 Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко не могут договориться,
где прописывать дочь Василису. Длинноволосая
красотка, судя по всему, мечтает прибрать к рукам имущество мужа нажитое им до брака.
В семье главной супружеской пары телестройки вновь большой
скандал. Звезды шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко не могут договориться,
где прописывать дочь Василису. Длинноволосая
красотка, судя по всему, мечтает прибрать к рукам имущество мужа нажитое им до брака.
Зрители реалити-шоу всерьез обеспокоены благополучием
одиннадцатимесячной крохи. Выяснилось, что ребенок нигде не зарегистрирован.
Кроха не состоит на учете в детской поликлинике, не занесена
в очередь в детский сад. Родители даже не обеспокоились оформлением детского
пособия, так как для этого также нужна прописка.
Дима и Ольга, понимают, что долго "бомжевать" ребенок не
сможет, надо как-то решать проблему. Дмитренко прямо заявил Рапунцель, что не пропишет
ребенка в квартире своей матери, пока родительница не составит завещание.
Участник шоу "Дом-2" не хочет, чтобы жена имела какие-либо права на его
возможное наследство.
Длинноволосая звезда телестройки, в свою очередь, понимает,
что в случае развода она останется ни с чем, совместно нажитого имущества у них
пока нет, и непонятно, когда появится. Есть возможность прописать девочку в коттедже
у ее матери, но этот вариант звезда "Дома-2" почему-то не рассматривает.
Меж тем, телеаудитории постоянная ругань "Рапунцелей"
порядком надоела. Многие критикуют пару, мол, любящие люди так себя не ведут. Некоторые
поклонники не верят Дмитрию и Ольге, многие считают, что супруги
используют дочь, чтобы привлечь внимание к своим персонам. Об этом сообщает Schlock.ru.
"Тема с квартирой уже давно
тянется... жабень на нее глаз положила... и просит она не мамину квартиру, а та
что была у лошка до нее. как же ей хочется отжать то хатенку))) и какие только
темы не поднимала и причины не искала, то ей жилье в Москве нужно, а квартира
дополнит покупку, то мать-не мать Дмитренко, то она в положении, сейчас вообще
стыд потеряла – ребенком манипулирует. Правильно мама Дмитренко сделала, что
переписала ее на себя и сдает в аренду. **** ей, а не квартира)))
(здесь орфография и пунктуация автора сохранена.
– Прим. ред.)", – рассуждает фанатка шоу .