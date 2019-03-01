В семье главной супружеской пары телестройки вновь большой скандал. Звезды шоу Дом-2 Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко не могут договориться, где прописывать дочь Василису. Длинноволосая красотка, судя по всему, мечтает прибрать к рукам имущество мужа нажитое им до брака.

В семье главной супружеской пары телестройки вновь большойскандал. Звезды шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко не могут договориться,где прописывать дочь Василису. Длинноволосаякрасотка, судя по всему, мечтает прибрать к рукам имущество мужа нажитое им до брака.Зрители реалити-шоу всерьез обеспокоены благополучиемодиннадцатимесячной крохи. Выяснилось, что ребенок нигде не зарегистрирован.Кроха не состоит на учете в детской поликлинике, не занесенав очередь в детский сад. Родители даже не обеспокоились оформлением детскогопособия, так как для этого также нужна прописка.Дима и Ольга, понимают, что долго "бомжевать" ребенок несможет, надо как-то решать проблему. Дмитренко прямо заявил Рапунцель, что не пропишетребенка в квартире своей матери, пока родительница не составит завещание.Участник шоу "Дом-2" не хочет, чтобы жена имела какие-либо права на еговозможное наследство.Длинноволосая звезда телестройки, в свою очередь, понимает,что в случае развода она останется ни с чем, совместно нажитого имущества у нихпока нет, и непонятно, когда появится. Есть возможность прописать девочку в коттеджеу ее матери, но этот вариант звезда "Дома-2" почему-то не рассматривает.Меж тем, телеаудитории постоянная ругань "Рапунцелей"порядком надоела. Многие критикуют пару, мол, любящие люди так себя не ведут. Некоторыепоклонники не верят Дмитрию и Ольге, многие считают, что супругииспользуют дочь, чтобы привлечь внимание к своим персонам. Об этом сообщает Schlock.ru."Тема с квартирой уже давнотянется... жабень на нее глаз положила... и просит она не мамину квартиру, а тачто была у лошка до нее. как же ей хочется отжать то хатенку))) и какие толькотемы не поднимала и причины не искала, то ей жилье в Москве нужно, а квартирадополнит покупку, то мать-не мать Дмитренко, то она в положении, сейчас вообщестыд потеряла – ребенком манипулирует. Правильно мама Дмитренко сделала, чтопереписала ее на себя и сдает в аренду. **** ей, а не квартира)))(здесь орфография и пунктуация автора сохранена.– Прим. ред.)", – рассуждает фанатка шоу .