Филипп Киркоров колесит по городам и весям России со своим грандиозным гастрольным туром. Не обошлось без конфуза.

Филипп Киркоров колесит по городам и весям России со своим грандиозным гастрольным туром. Не обошлось без конфуза.После презентации песни "Цвет настроения синий" Филипп Киркоров снова оказался на вершине хит-парадов. Его композицию не перепел только ленивый, а сам поп-король впоследствии записал "Цвет настроения черный" в дуэте с рэпером Егором Кридом, а также представил еще несколько новых работ, не оставшихся без внимания публики. Дальше – больше.На волне успеха Филипп Киркоров отправился в гастрольный тур "Цвет настроения". Артист уже объездил множество городов, не обделил своим вниманием артист и Бурятию. Однако, говорят, там не обошлось без конфуза. В Сети появилось видео, на котором Филиппа Киркорова запечатлели сходящим с поезда в Улан-Удэ. Стоя на ступеньках, артист, облаченный в роскошную белоснежную шубу до пят, модные кроссовки, кепку и эффектные очки, то ли озадаченно, то ли недоуменно оглядывается. Женский голос за кадром ехидно предположил, что поп-король не понимает, почему его не встречают фанаты."А нету фанатов-то... Вот и приехал Филипп Бедросович", – заключил тот же голос за кадром. Далее к обсуждению Киркорова подключилась вторая женщина. Они уже было решили поддержать артиста просьбой сфотографироваться с ним, но передумали, испугавшись, что их просто не подпустят к поп-королю. В это время вальяжно уселся в элитную иномарку, которую подогнали прямо к вагону поезда, на котором тот приехал.Впрочем, у себя в Instagram Филипп Киркоров проигнорировал этот момент, когда благодарил Бурятию за теплый прием. "Спасибо Бурятия, за гостеприимство!!! Спасибо, УЛАН-УДЭ!Незабываемые гастроли, природа и публика!!!🙏" – написал поп-король. Отметим. что сейчас уже в Благовещенске.