Читательница
Дни.ру рассказала свою историю, которая не дает ей покоя. Любимый
не позволяет общаться с подругой и запирает дома на целый день одну.
Читательница
"Дни.ру" рассказала свою историю, которая не дает ей покоя. Любимый
не позволяет общаться с подругой и запирает дома на целый день одну.
Три месяца назад вышла замуж. До свадьбы конфликтов не было
вообще, мне казалось, что я связываю свою жизнь с идеальным мужчиной, но не
тут-то было. Недавно муж стал запрещать мне общаться с моей лучшей подругой.
Ссоры из-за этого практически каждый день.
Он никак это обосновывать не хочет. Просто говорит, что она
ему не нравится. Хотя раньше мы часто собирались одной компанией, и они прекрасно
ладили, поэтому у меня и мысли не было, что такое может произойти.
Запрещает мне куда-либо ходить с ней, даже по телефону не
дает нормально поговорить. Постоянно слушает, о чем, не отходит практически, а
потом просит пересказать наш разговор.
Мне кажется, это очень странно. Будто он
что-то скрывает.
На днях закрыл меня дома и забрал ключи "случайно".Вчера и
вовсе поставил ультиматум. Либо она, либо он. Люблю мужа и не хочу развода, но и без подруг
совсем остаться тоже желания нет. Как быть?
Остаться без мужа или без подруги? Пишите в комментариях!
Есть
история, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru с пометкой в теме
"Реальная история из жизни". Мы опубликуем рассказ без
редактирования, скрыв личные данные.