Читательница Дни.ру рассказала свою историю, которая не дает ей покоя. Любимый не позволяет общаться с подругой и запирает дома на целый день одну.

Читательница"Дни.ру" рассказала свою историю, которая не дает ей покоя. Любимыйне позволяет общаться с подругой и запирает дома на целый день одну.Три месяца назад вышла замуж. До свадьбы конфликтов не быловообще, мне казалось, что я связываю свою жизнь с идеальным мужчиной, но нетут-то было. Недавно муж стал запрещать мне общаться с моей лучшей подругой.Ссоры из-за этого практически каждый день.Он никак это обосновывать не хочет. Просто говорит, что онаему не нравится. Хотя раньше мы часто собирались одной компанией, и они прекрасноладили, поэтому у меня и мысли не было, что такое может произойти.Запрещает мне куда-либо ходить с ней, даже по телефону недает нормально поговорить. Постоянно слушает, о чем, не отходит практически, апотом просит пересказать наш разговор.Мне кажется, это очень странно. Будто ончто-то скрывает.На днях закрыл меня дома и забрал ключи "случайно".Вчера ивовсе поставил ультиматум. Либо она, либо он. Люблю мужа и не хочу развода, но и без подругсовсем остаться тоже желания нет. Как быть?Остаться без мужа или без подруги? Пишите в комментариях!Естьистория, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru с пометкой в теме"Реальная история из жизни". Мы опубликуем рассказ безредактирования, скрыв личные данные.