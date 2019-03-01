Так решил Владимирский областной суд

Так решил Владимирский областной судВладимирский областной суд пересмотрел решение по иску родителей Данилы Белана, который погиб в аварии весной прошлого года во время Суворовско-Ушаковских сборов. Ответчиками по иску стали учреждения, заявленные как организаторы сборов.Напомним, поздним вечером 3 марта недалеко от села Павловское Суздальского района произошло серьезное ДТП. В результате столкновения автомобилей ВАЗ 2105 и «Хендай» погиб 11-классник Данила Белан. Остальные участники аварии получили травмы.Суздальский районный суд отказал родителям погибшего мальчика в компенсации из-за того, что школьник не был участником сборов, поэтому сотрудники организации не несли за него ответственность.Однако родителей такое решение не устроило и они обратились в областной суд.Суд установил, что погибший школьник хоть и не участвовал в военно-патриотических сборах, но помогал в их организации. Теперь каждому из родителей выплатят по 150 тысяч рублей.