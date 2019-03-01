Батарейки, ртутные термометры, лампы. Утилизацией опасных промышленных отходов может заняться Росатом. Минприроды предложило сделать ядерную корпорацию федеральным оператором по сбору опасных отходов по всей стране, в том числе и в Челябинской области.

Батарейки, ртутные термометры, лампы. Утилизацией опасных промышленных отходов может заняться "Росатом". Минприроды предложило сделать ядерную корпорацию федеральным оператором по сбору опасных отходов по всей стране, в том числе и в Челябинской области. Инициатива уже поступила в Главное государственно-правовое управление Президента РФ.В настоящий момент опасные отходы на территории России делят на 5 классов и утилизируют по одной схеме. А это, в свою очередь, несет угрозу экологии. Согласно новому законопроекту, отходы промышленности (1 и 2 класса), старые аккумуляторы, батарейки, лампы и ртутные градусники будут идти на переработку. К примеру, из сотни использованных батареек смогут получить комплект столовых приборов.Законопроект будет рассмотрен на заседании Государственной думы, сообщает ГТРК "Южный Урал". Напомним, предложение поступало от Челябинской области еще в 2017 году.