Более 15 псов рвали лежащую в луже крови горожанку

Более 15 псов рвали лежащую в луже крови горожанкуСотрудники Росгвардии Денис Алексеев и Сергей Жуков спасли жительницу Владимира от огромной своры бездомных собак.Сотрудники вневедомственной охраны патрулировали на улице Добросельской и услышали громкий лай псов. Затем они увидели по-настоящему страшную картину — более 15-ти собак рвали лежащую в луже крови женщину. Росгвардейцы тут же бросились на помощь. Отогнав разъярённых собак подальше, они вызвали врачей скорой помощи и оказали пострадавшей необходимую доврачебную помощь.44-летнюю пострадавшую с множественными ранами доставили в реанимацию. Сейчас её состояние улучшилось, женщину перевели в травматологию.«Мы только сегодня узнали о том, что наши сотрудники спасли женщину, событие не свежее! Но наши росгвардейцы оказались очень скромными ребятами», - рассказывают пресс-службе Росгвардии.Напомним, на днях в этом же районе обнаружили умирающего молодого человека со следами укусов животных и переохлаждением. Спасти его не удалось.