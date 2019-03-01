В четверг, 28 февраля, в столице Австрии состоялся Венский бал. Торжественное мероприятие началось с выступления знаменитой оперной певицы Анны Нетребко.

В четверг, 28 февраля, в столице Австрии состоялся Венский бал. Торжественное мероприятие началось с выступления знаменитой оперной певицы Анны Нетребко.Артистка исполнила вальс Луиджи Ардити "Поцелуй", после чего к ней присоединился ее супруг – тенор Юсиф Эйвазов, и они вместе спели отрывок из оперы Джакомо Пуччини "Богема". Слушатели остались под большим впечатлением от выступления звезд.Анна Нетребко открывала Венский бал в третий раз. Перед выходом на сцену артистка призналась, что сильно волнуется. "Я, конечно, очень нервничаю, и думаю, что особенно сегодня вечером будет много стресса. Сложно выступать, потому что это прямой эфир, много людей и камер, но мы справимся с этим!", – передает ее слова телеканал Культура.Напомним, Венский оперный бал считается одним из самых известных и престижных мероприятий в мире. Он завершает ежегодный бальный сезон, который начинается в новогоднюю ночь и длится до католического Великого поста. Мероприятие посетили более 5 тысяч гостей, среди которых – деятели культуры, спорта и политики.За несколько часов до события канцлер Австрии Себастьян Курц встретился с и ее семьей. В своем Twitter политик назвал артистку "визитной карточкой" своей страны. "С радостью приветствовал оперную певицу Анну Нетребко, ее мужа Юсифа Эйвазова и ее сына у себя в канцелярии. Анна Нетребко – это отличная визитная карточка для Австрии, и я с нетерпением жду ее выступления на сегодняшнем оперном балу", – цитирует государственного деятеля .