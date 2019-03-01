Украинский министр иностранных дел Павел Климкин в португальском издании Observador заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.

Глава украинского МИД Павел Климкин в португальском издании Observador заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.Дипломат в своей статье назвал Украину "наследницей Киевской Руси", а появление России и Белоруссии объяснил отделением от нее, передает РИА Новости.По словам Климкина, на протяжении всей истории Украина играла "важнейшую роль в формировании Европы и ее ценностей", а принятие христианства (988 год) определило европейскую судьбу Украины.Климкин подчеркнул, что Украина всегда являлась европейской нацией, поскольку менталитет украинцев абсолютно идентичен ценностям западных соседей, а Киевская Русь способствовала развитию христианства по всему миру."Украина-Русь не только получили привилегии от христианства, но и многое дали Церкви Христа, Европе и всему миру. После Крещения в Киеве христианство стало распространяться на другие восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где через несколько столетий появились современная Белоруссия и Россия. В результате христианство распространилось от Карпат до Камчатки", — пишет дипломат.Глава МИД Украины отметил, что Киевская Русь на протяжении истории много раз спасала Европу от порабощения. В качестве примера Климкин привел татаро-монгольское нашествие, а также "защиту от Османской империи".Министр в своей статье также пишет об "исторической травме" Украины, связанной с Советским Союзом. По его мнению, народ Украины стоял на страже демократии и европейских ценностей на протяжении всего времени существования СССР, борясь с "коммунистическим тоталитаризмом".По мнению Климкина, Россия хочет любыми способами взять под контроль Украину и "разрушить" западную цивилизацию. Он призывает все европейские народы объединиться вокруг христианско-демократических ценностей, которые на протяжении более тысячи лет определяли успех Украины и Европы.