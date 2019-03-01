На уровне президентов переговоры о предоставлении Венесуэле дополнительной финансовой помощи не ведутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На уровне президентов переговоры о предоставлении Венесуэле дополнительной финансовой помощи не ведутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом Песков отметил, что в Москве рассчитывают, что проекты российских компаний в Венесуэле будут иметь возможность расширяться.Однако пресс-секретарь президента РФ воздержался от комментариев относительно вероятного наделения главы "Роснефти" Игоря Сечина дополнительными полномочиями в части контактов с Венесуэлой, посоветовав обратиться с этим вопросом в пресс-службу "Роснефти", передает "Интерфакс".Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, удалось наметить шаги, направленные на укрепление торговых, инвестиционных и финансовых связей.По словам Лаврова, лучший способ помочь венесуэльцам — расширять обоюдовыгодное взаимодействие.Вице-президент страны Дэлси Родригес заявила, что Венесуэла планирует осуществлять инвестиции в свою промышленность с помощью России.Также Родригес отметила, что Каракас планирует закупать необходимые продукты и медицинские препараты у России.