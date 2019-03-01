Россия и Белоруссия появились в результате отделения от великой
Украины. А Незалежная всегда была европейской страной. Свой взгляд на историю
изложил западным партнерам глава украинского МИДа Павел Климкин.
Россия и Белоруссия появились в результате отделения от великой
Украины. А Незалежная всегда была европейской страной. Свой взгляд на историю
изложил западным партнерам глава украинского МИДа Павел Климкин.
Вначале была Украина-Русь. Это государство не только получило
привилегии от христианства – оно само многое дало Церкви Христа, Европе и всему
миру. Исторический ликбез устроил западному обществу министр иностранных дел
Украины Павел Климкин в интервью изданию Observador.
По версии , Украина – "наследница Киевской
Руси". А Россия и Белоруссия появились в результате отделения от этого
великого государства.
"После крещения в Киеве христианство начало
распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от
Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия и
Россия. В итоге христианская религия распространилась на огромной территории от
Карпат до Камчатки", – просветил европейцев Климкин.
"Дожили, теперь свидомость ассоциируется с маразмом",
– отреагировали на учение российские пользователи. "Такое
ощущение, что они все там соревнуются, кто больше и красочнее наврет","Киевская
Русь", это все равно, что сейчас говорить Вашингтонская США или Парижская
Франция", "Вообще-то, сначала обезьяны произошли от укров, а уж потом",
– комментируют откровения украинского дипломата читатели.
В Госдуме отреагировали на статью Климкина менее
эмоционально. Первый зампред думского
комитета по культуре режиссер Владимир Бортко подчеркнул: Украина, Россия и
Белоруссия – один и тот же народ, который произошел от Киевской Руси.
"Она действительно Киевская, но это общее место
образования нашей страны – именно нашей, которая состоит из трех ветвей. Это
один и тот же народ. Безумие – говорить, что все произошло от Украины", -
цитирует депутата .
По словам Бортко, вся цель статьи и других подобных
заявлений – обосновать образование Украины, которая хочет позиционировать себя
как отдельное государство. Эти деятели пытаются подчеркнуть какие-то отличия, которых на самом деле нет – как бы ни пытались убедить в этом народ Климкин с Порошенко.