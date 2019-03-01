Россия и Белоруссия появились в результате отделения от великой Украины. А Незалежная всегда была европейской страной. Свой взгляд на историю изложил западным партнерам глава украинского МИДа Павел Климкин.

Россия и Белоруссия появились в результате отделения от великойУкраины. А Незалежная всегда была европейской страной. Свой взгляд на историюизложил западным партнерам глава украинского МИДа Павел Климкин.Вначале была Украина-Русь. Это государство не только получилопривилегии от христианства – оно само многое дало Церкви Христа, Европе и всемумиру. Исторический ликбез устроил западному обществу министр иностранных делУкраины Павел Климкин в интервью изданию Observador.По версии , Украина – "наследница КиевскойРуси". А Россия и Белоруссия появились в результате отделения от этоговеликого государства."После крещения в Киеве христианство началораспространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку отКиевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия иРоссия. В итоге христианская религия распространилась на огромной территории отКарпат до Камчатки", – просветил европейцев Климкин."Дожили, теперь свидомость ассоциируется с маразмом",– отреагировали на учение российские пользователи. "Такоеощущение, что они все там соревнуются, кто больше и красочнее наврет","КиевскаяРусь", это все равно, что сейчас говорить Вашингтонская США или ПарижскаяФранция", "Вообще-то, сначала обезьяны произошли от укров, а уж потом",– комментируют откровения украинского дипломата читатели.В Госдуме отреагировали на статью Климкина менееэмоционально. Первый зампред думскогокомитета по культуре режиссер Владимир Бортко подчеркнул: Украина, Россия иБелоруссия – один и тот же народ, который произошел от Киевской Руси."Она действительно Киевская, но это общее местообразования нашей страны – именно нашей, которая состоит из трех ветвей. Этоодин и тот же народ. Безумие – говорить, что все произошло от Украины", -цитирует депутата .По словам Бортко, вся цель статьи и других подобныхзаявлений – обосновать образование Украины, которая хочет позиционировать себякак отдельное государство. Эти деятели пытаются подчеркнуть какие-то отличия, которых на самом деле нет – как бы ни пытались убедить в этом народ Климкин с Порошенко.