Ведущая ток-шоу 60 минут на канале Россия 1 продемонстрировала
незнание отечественной классики. По ошибке Ольга Скабеева приписала авторство
романа Молодая гвардия Михаилу
Булгакову.
Ведущая ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1" продемонстрировала
незнание отечественной классики. По ошибке Ольга Скабеева приписала авторство
романа "Молодая гвардия" Михаилу
Булгакову.
Досадный инцидент
произошел в вечернем эфире программы 28 февраля, запись которого опубликована на YouTube.
В передаче обсуждали законопроект, утверждающий украинский язык в качестве
государственного на территории Незалежной.
Ольга Скабеева заявила,
что в таком случае местные драматурги могут перевести тексты известных
театральных постановок. "Наверное, "Молодая гвардия" Булгакова или
"Вишневый сад" Чехова теперь будут смотреться весело и забавно", – заявила
телеведущая.
Пользователи
Twitter уличили Скабееву в невежестве. Они высмеяли журналистку, оставив массу
желчных комментариев. "А вы знали, что роман "Молодая гвардия"
написал Булгаков?" — написала одна из них. Россияне отметили, что, судя по
всему, речь шла о пьесе Булгакова "Белая гвардия". "Но я думаю, она все равно
не разбирается", "Уровень ее развития давно известен", — высказались критики.
Напомним, роман "Молодая
гвардия" написал Александр Фадеева.
Это произведение о юных партизанах из города Краснодон. "Белая гвардия" —
произведение Михаила Булгакова о Гражданской войне. Действие обоих произведений
происходит на территории Украины.