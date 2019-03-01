Ведущая ток-шоу 60 минут на канале Россия 1 продемонстрировала незнание отечественной классики. По ошибке Ольга Скабеева приписала авторство романа Молодая гвардия Михаилу Булгакову.

Ведущая ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1" продемонстрироваланезнание отечественной классики. По ошибке Ольга Скабеева приписала авторстворомана "Молодая гвардия" МихаилуБулгакову.Досадный инцидентпроизошел в вечернем эфире программы 28 февраля, запись которого опубликована на YouTube.В передаче обсуждали законопроект, утверждающий украинский язык в качествегосударственного на территории Незалежной.Ольга Скабеева заявила,что в таком случае местные драматурги могут перевести тексты известныхтеатральных постановок. "Наверное, "Молодая гвардия" Булгакова или"Вишневый сад" Чехова теперь будут смотреться весело и забавно", – заявилателеведущая.ПользователиTwitter уличили Скабееву в невежестве. Они высмеяли журналистку, оставив массужелчных комментариев. "А вы знали, что роман "Молодая гвардия"написал Булгаков?" — написала одна из них. Россияне отметили, что, судя повсему, речь шла о пьесе Булгакова "Белая гвардия". "Но я думаю, она все равноне разбирается", "Уровень ее развития давно известен", — высказались критики.Напомним, роман "Молодаягвардия" написал Александр Фадеева.Это произведение о юных партизанах из города Краснодон. "Белая гвардия" —произведение Михаила Булгакова о Гражданской войне. Действие обоих произведенийпроисходит на территории Украины.