В феврале рубль выглядел довольно стойко и стабильно, но совсем не факт, что и март окажется таким же нейтральным временем для российской валюты. Основных рисков на текущий момент два: геополитика и нефть, то есть обычный российский список.

В феврале рубль выглядел довольно стойко и стабильно, но совсем не факт, что и март окажется таким же нейтральным временем для российской валюты. Основных рисков на текущий момент два: геополитика и нефть, то есть обычный российский список. Санкционные риски понемногу оживают, но пока инвестиционный мир относится к ним без опасения, поскольку считает маловозможным внедрение санкций в отношении долгового рынка РФ. На самом деле, этот риск значительно масштабнее, чем хочется думать, хотя бы потому, что уже есть законопроект, описывающий запреты американцам на приобретение госдолга РФ.Старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова отмечает, что в отношении нефти техническая картина сохраняет для барреля Brent торговый диапазон в пределах $65-67,50, однако выше черное золото вряд ли поднимется. США продолжают наращивать объемы добычи, саудиты добычу снижают, но этого недостаточно для балансировки рынка. Мировой спрос быстро не растет, зато предложение увеличивается, несмотря на усилия ОПЕК+. Это хорошая основа для снижения сырьевых котировок, если исключить фактор Ближнего Востока и политических ссор тут.Есть еще и третий риск – инфляция, которая начнет понемногу сокращать темпы роста. Март здесь может быть временем затишья перед апрельским всплеском из-за отмены моратория на изменение цен на топливо. Среднее ожидание по индексу потребительских цен на март предполагает рост на 0,2-0,4% м/м.В итоге, доллар США с большой долей вероятности в марте останется в границах 65-67 руб., в случае ухудшения конъюнктуры цель составляет 67,50 руб. Вряд ли рынок пойдет выше. Евро проторгуется в коридоре 74-76 руб., что тоже является уже привычным диапазоном для европейской валюты.