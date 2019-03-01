Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ввело запрет на употребление спортсменами пива и слабоалкогольных напитков при прохождении допинг-тестов. Эта мера направлена на исключения возможных искажений результатов продуктами распада напитков.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ввело запрет на употребление спортсменами пива и слабоалкогольных напитков при прохождении допинг-тестов. Эта мера направлена на исключения возможных искажений результатов продуктами распада напитков.Пиво, обладающее мочегонными свойствами, ранее часто применялось спортсменами при прохождении допинг-тестов. Зачастую организм спортсменов после соревнований был обезвоженным, что затрудняло взятие проб. Однако продукты распада пива в организме могли исказить результат тестирования. В связи с этим РУСАДА ввело этот запрет. Спортсменами разрешат пользоваться только безалкогольными напитками."Атлет, которого заметят употребляющим то же пиво во время процедуры допинг-контроля, будет предупрежден. Это предупреждение потом будет занесено в отчет инспектора. В случае повторных нарушений наказание может быть ужесточено", — заявила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая