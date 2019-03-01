Певец поделился в своем Istagram откровенным признанием. Влад Топалов
рассказал поклонникам, что остался совсем один.
Певец поделился в своем Istagram откровенным признанием. Влад Топалов
рассказал поклонникам, что остался совсем один.
Телеведущая Регина
Тодоренко вместе с двухмесячным сыном уехала в отпуск без своего знаменитого супруга.
Влад Топалов записал видеообращение, в котором сообщил, что сильно страдает в разлуке с ними.
Свой пост артист
назвал "Исповедь эгоиста". "Вот я наверное эгоист, но я так скучаю. Мне
так плохо. Я не думал, что будет так плохо… Мне так пусто дома.
В душе так грустно. Ничего не хочу. Меня тошнит, меня мутит, мне
плохо", – признался Влад Топалов. При этом на протяжение всего ролика артист
буквально рыдал без слез.
Поклонников очень растрогало
обращение певца. Они сошлись во мнении, что Влад Топалов – любящий семьянин, заботливый
муж и отец. Они посоветовали артисту сделать все дела и отправиться
к Регине и сыну. Если же такой возможности у него нет, то фолловеры
считают, что Топалову нужно просто набраться сил и перетерпеть.
"Не плачь, Влад.
Все будет хорошо", "Не терзай так себя!!! Отвлеклись на что-то
интересное", "Готовьте сюрприз к
приезду! Сразу время полетит", "Очень даже понятно – любовь!" – прокомментировали пост Топалова подписчики.
Нашлись и те, кто
посоветовал Владу Топалову воспользоваться моментом и выспаться. Ведь скоро
жена с маленьким ребенком вернутся, и тишина будет нарушена.
Напомним, Регина
Тодоренко и в октябре 2018 года стали мужем и женой. В начале декабря прошлого года телеведущая впервые
стала мамой. Своему мужу она подарила сына. Мальчика назвали
Михаилом.