Певец поделился в своем Istagram откровенным признанием. Влад Топалов рассказал поклонникам, что остался совсем один.

Певец поделился в своем Istagram откровенным признанием. Влад Топаловрассказал поклонникам, что остался совсем один.Телеведущая РегинаТодоренко вместе с двухмесячным сыном уехала в отпуск без своего знаменитого супруга.Влад Топалов записал видеообращение, в котором сообщил, что сильно страдает в разлуке с ними.Свой пост артистназвал "Исповедь эгоиста". "Вот я наверное эгоист, но я так скучаю. Мнетак плохо. Я не думал, что будет так плохо… Мне так пусто дома.В душе так грустно. Ничего не хочу. Меня тошнит, меня мутит, мнеплохо", – признался Влад Топалов. При этом на протяжение всего ролика артистбуквально рыдал без слез.Поклонников очень растрогалообращение певца. Они сошлись во мнении, что Влад Топалов – любящий семьянин, заботливыймуж и отец. Они посоветовали артисту сделать все дела и отправитьсяк Регине и сыну. Если же такой возможности у него нет, то фолловерысчитают, что Топалову нужно просто набраться сил и перетерпеть."Не плачь, Влад.Все будет хорошо", "Не терзай так себя!!! Отвлеклись на что-тоинтересное", "Готовьте сюрприз кприезду! Сразу время полетит", "Очень даже понятно – любовь!" – прокомментировали пост Топалова подписчики.Нашлись и те, ктопосоветовал Владу Топалову воспользоваться моментом и выспаться. Ведь скорожена с маленьким ребенком вернутся, и тишина будет нарушена.Напомним, РегинаТодоренко и в октябре 2018 года стали мужем и женой. В начале декабря прошлого года телеведущая впервыестала мамой. Своему мужу она подарила сына. Мальчика назвалиМихаилом.