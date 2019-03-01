Обладатель Кубка мира по санному спорту Семен Павличенко может завершить карьеру. Спортсмен захочет уделять больше времени семье.

Обладатель Кубка мира по санному спорту Семен Павличенко может завершить карьеру. Спортсмен захочет уделять больше времени семье.27-летний Семен Павличенко, ставший в этом сезоне обладателем Кубка мира по санному спорту, заявил, что задумался о завершении спортивной карьеры. " Я практически не видел семью, не видел, как растут мои дети. Я поставил себе задачу завоевать определенное количество медалей. Если бы понял, что не могу давать результатов и не нужен этому спорту, ушел бы. Хотя семья говорит, чтобы я продолжал выступать", — приводит слова Павличенко ТАСС.В нынешнем сезоне Семен Павличенко впервые стал победителем Кубка мира. Также Семен выиграл золотую и две бронзовые медали на чемпионате мире, проходившем в германском Винтерберге.