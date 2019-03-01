Сигаретная контрабанда: сочинские пограничники задержали четыре машины на российско-абхазской границе. В них, как сообщает ГТРК Вести Сочи, в общей сложности оказалось более пятьсот блоков сигарет. Результатом операции стало возбуждение восьми дел об административных правонарушениях.

Сигаретная контрабанда: сочинские пограничники задержали четыре машины на российско-абхазской границе. В них, как сообщает ГТРК "Вести Сочи", в общей сложности оказалось более пятьсот блоков сигарет.В одной иномарке пограничники под ковровым покрытием нашли тайник, где было спрятано более ста сигаретных блоков без акцизных марок. В другой машине, следовавшей из Абхазии, 50 блоков находилось в промежутке между передними колесами и корпусом автомобиля. Более 350 блоков безакцизных сигарет было обнаружено еще в двух задержанных машинах — в багажнике и под сидениями.Результатом операции стало возбуждение восьми дел об административных правонарушениях. Всего с начала нового года сочинскими таможенниками было изъято около двух тысяч сигарет, рассказали сотрудники ведомства.