Родители жаловались на протечку кровли, плесень и сырость, опасное состояние электропроводки

Родители жаловались на протечку кровли, плесень и сырость, опасное состояние электропроводкиРегиональный СледКом, Роспотрбенадзор и МЧС устроили проверку в детском саду №82 в Юрьевце. Причиной стали несколько публикаций СМИ, где рассказывали о небезопасном пребывании детей в учреждении. Родители жаловались на протечку кровли, плесень и сырость, опасное состояние электропроводки.Эксперты провели санитарно-гигиенические экспертизы и инструментальные измерения в группах детского сада. Микроклимат и искусственную освещенность признали соответствующими гигиеническим требованиям.Однако, согласно выводам специалистов, состояние помещений, где есть протечки кровли, не соответствуют требованиям СанПиН.Роспотребнадзор открыл процедуру административного расследования, направленного на обеспечение безопасного пребывания детей. Одновременно внеплановую проверку организовали и в управлении МЧС.Ситуация в детском саду остаётся на контроле.