Причинами гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова стали сход лавины и невысокий уровень подготовки участников похода, считают следователи СК России. У молодых людей не было ни опыта, ни нужного снаряжения, ни даже карты. Поэтому они поставили палатку на горном склоне и сами же спровоцировали сход огромной массы снега.

Причинами гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова стали сход лавины и невысокий уровень подготовки участников похода, считают следователи СК России.У молодых людей не было ни опыта, ни нужного снаряжения, ни даже карты. Поэтому они поставили палатку на горном склоне и сами же спровоцировали сход огромной массы снега, рассказали криминалисты газете "Московский комсомолец".В дальнейших событиях также нет ничего мистического. Туристы разделились на три группы. Люди из первой и второй выбежали из палатки без одежды и просто замерзли через некоторое время. Остальные выжившие туристы попытались переправиться через речку Лозьва по снежной перемычке, но она провалилась. Люди упали с высоты около 5 метров, а сверху их накрыла масса льда и снега.Напомним, группа Дятлова погибла в феврале 1959 года в окрестностях горы Холатчахль. Следствие сразу установило, что все девять человек умерли по вполне естественным причинам. Однако исследователи-любители придумали не менее сотни разных версий произошедшего. Кто-то даже обнаружил следы инопланетян или признаки испытания секретного оружия.В сентябре 2018 года Генеральная прокуратура России начала проверку дела Дятлова, которая подтвердила, что материалы, собранные советскими следователями, достоверны.