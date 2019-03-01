Новая провокация в Керченском проливе может дорого обойтись президенту Украины Петру Порошенко. В авантюру украинского лидера не захотели вмешиваться даже американцы: в Вашингтоне не стали обещать лидеру Незалежной поддержку, если украинские корабли вновь пойдут на прорыв.

Новая провокация в Керченском проливе может дорого обойтись президенту Украины Петру Порошенко. В авантюру украинского лидера не захотели вмешиваться даже американцы: в Вашингтоне не стали обещать лидеру Незалежной поддержку, если украинские корабли вновь пойдут на прорыв.О позиции Вашингтона сообщило украинское издание "Страна.ua"со ссылкой на источник из числа американских экспертов. Он заявил, что действияПорошенко в Керченском проливе не поддержит и Евросоюз.Источник отметил, что если украинский лидер все-такинаправит корабли в Керченский пролив, то разбираться с последствиями будет сам."Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме", – пишут журналисты.Отказ американцев поддерживать бесноватого Порошенко сталдля него тяжелым ударом. Украинский лидер неоднократно заявлял, что Киевпродолжит направлять корабли через Керченский пролив.Эксперты полагают, что Порошенко готовит новый поход своейпотешной эскадры в первой половине апреля. Все зависит от президентскихвыборов.Если победитель не определится в первом туре, то будет проведеноповторное голосование. в таком случае может пойти ва-банк ипопытаться поднять свой рейтинг на волне антироссийской истерии.Впрочем, ноябрьский инцидент в Керченском проливе Порошенконе помог. Несколько украинских кораблей были задержаны российскимипограничниками, Запад ограничился выражением озабоченности.А рейтинг как был низким, так и остался. Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта, а украинский лидер серьезноуступает актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьеру Юлии Тимошенко.