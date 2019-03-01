В Калининграде 15-летняя школьница умерла на руках матери в приемном покое психбольницы. Как рассказала мать девочки Оксана Мартиновская калининградскому порталу klops.ru, в последние несколько месяцев у Ангелины болели ноги.

В Калининграде 15-летняя школьница умерла на руках матери в приемном покое психбольницы. Как рассказала мама девочки Оксана Мартиновская калининградскому порталу klops.ru, в последние несколько месяцев у Ангелины болели ноги. Родственники списывали это на последствия перелома, а после новогодних праздников у ребенка появилась слабость, сонливость и рвота.11 февраля девочка по скорой поступила в гусевскую ЦРБ, через сутки ее перевели в нейрохирургическое отделение Детской областной больницы. 13 февраля у нее отнялись ноги.По словам матери, за неделю девочка потеряла около 10 кг веса, с трудом шевелила руками, еле держала голову, координация была нарушена.При обследованиях у Ангелины нашли незначительные отклонения в работе желудочно-кишечного тракта. Томография также не показала серьезных изменений в организме.20 февраля девочка сказала, что не слышит одним ухом, у нее пропал голос. Вечером ей стало трудно дышать, участилось сердцебиение, мучила бессонница.На просьбу оказать ребенку помощь, медсестра дала девочке таблетку "глицина". В тот же день женщине сообщили, что дочь направляется в психиатрический диспансер, так как у нее тяжелая депрессия.По словам матери, 21 февраля врач вручил ей выписку, не отреагировав на жалобы на здоровье. На момент выписки пульс у ребенка превышал 150 ударов в минуту, а верхнее давление было меньше 70 единиц.Медики отказались вызвать скорую помощь, чтобы перевезти ребенка, несмотря на то, что девочке было настолько плохо, что она не могла сидеть. Женщине пришлось везти ребенка на такси."Я на руках вынесла ее и уложила на заднее сидение. Водитель подвез нас к крыльцу, он ждал, пока я найду инвалидную коляску, но поднять по старому пандусу я ее не смогла, пришлось нести дочь по лестнице на руках. Потом побежала за нашими вещами", — рассказывает Оксана.Женщину с больным ребенком заставили пройти несколько кабинетов, после чего сказали ждать решения консилиума. В это время обессиленная Геля шептала маме: "Я больше не могу, когда меня отвезут в палату?". Оксана положила дочь на стулья в коридоре, сунув под голову сумку. Потом им сообщили, что нужно ехать в Прибрежный. Оксана снова вызвала такси."Когда я поднимала дочь, чтобы усадить ее в кресло, не удержалась, и мы вместе упали. Нам помог стоявший рядом мужчина. По пути посмотрела Геле в глаза и ужаснулась: у нее зрачки будто пульсировали — они то увеличивались до размера радужки, то уменьшались до точки. Она сказала, что ослепла", — со слезами вспоминает мать.Когда женщина на руках принесла дочь в приемное отделение, девочка прошептала, что теряет сознание. Женщина с больной девочкой ждала оформления около полутора часов.Когда подошла медсестра, чтобы получить подпись, женщина попыталась усадить дочь, но лицо ребенка перекосилось в судороге. "Оно мгновенно пожелтело, челюсти неестественно "переломало", это было как в фильме ужасов. Я истошно заорала. К нам бросились люди, медбрат начал ее откачивать" — рассказала мать девочки.Женщину завели в кабинет, откуда она увидела, как вокруг лежащей на полу дочери суетятся люди. Ей сделали укол, около 20 минут парень делал массаж сердца. Потом он поднял голову, сказал, что устал, и попросил сменить его. Когда приехала скорая помощь, Ангелина была мертва.Убитая горем мать вместе с мертвой дочерью пробыла в приемном покое несколько часов. "Потом приехали следователи, что-то спрашивали... ", — говорит мать девочки.Ангелину похоронили 25 февраля. В медицинском свидетельстве о смерти указана причина смерти: "левожелудочковая недостаточность", к которой привела "кардиомиопатия неуточненная".На днях женщине позвонили из прокуратуры, сообщив, что будет проводиться проверка. Сама женщина намерена обращаться в Росздравнадзор и Следственный комитет, она считает, что действия медиков можно квалифицировать как уголовное преступление.В местном минздраве отказались комментировать произошедшее, сославшись на закон о защите персональных данных.