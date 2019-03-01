Злоумышленник пытался заверить сотрудника магазина в том, что он является инкассатором и ему необходимо забрать выручку за день...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Южное Бутово задержали 22-летнего приезжего по подозрению в покушении на мошенничество», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от сотрудника одного из магазинов, реализующих алкогольную продукцию. По его словам, неизвестный мужчина, одетый в камуфляжную форму, пытается заверить сотрудника организации в том, что он является инкассатором и ему необходимо забрать выручку за день. Действия гражданина показались заявителю подозрительными, и он сообщил об этом в полицию.Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого.Как было установлено, злоумышленник, пытавшийся выдать себя за инкассатора, на самом деле им не является.Отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56