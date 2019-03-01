Соединенные Штаты планируют купить в Восточной Европе автоматы, минометы и даже переносные зенитные ракетные комплексы. Весь этот арсенал США хотят переправить венесуэльской оппозиции с помощью авиакомпании абсолютно послушного Вашингтону режима на постсоветском пространстве.

Соединенные Штаты планируют купить в Восточной Европе автоматы, минометы и даже переносные зенитные ракетные комплексы. Весь этот арсенал США хотят переправить венесуэльской оппозиции с помощью авиакомпании "абсолютно послушного Вашингтону режима на постсоветском пространстве", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с вице-президентом Боливарианской Республики Делси Родригес.Законная власть Венесуэлы видит, что пытаются сделать Штаты, отметила Родригес в эфире телеканала "Россия 24". Если соседи, Бразилия и Колумбия, не поддержат американцев, то планам США не суждено сбыться.Кроме того, Сергей Лавров обратил внимание на заявление американского представителя по венесуэльскому кризису Эллиота Абрамса, что США не будут сотрудничать с ООН по вопросам поставки гуманитарной помощи. Якобы Организация сотрудничает с правительством Мадуро.Это заявление свидетельствует о том, что главная задача Соединенных Штатов – делегитимизировать законную власть. А венесуэльский народ должен сам решать свои проблемы без давления из вне и ультиматумов, добавил глава российского МИД.Напомним, 21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые беспорядки, организованные местной оппозицией. Спикер парламента Хуан Гуайадо объявил себя временным главой государства. Его тут же поддержали Штаты и Европа.