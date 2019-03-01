Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер опроверг
сообщения о том, что фигуристка решила вернуться в Россию. Спортсменка
готовится к чемпионату мира.
Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер опроверг
сообщения о том, что фигуристка решила вернуться в Россию. Спортсменка
готовится к чемпионату мира.
Информация не соответствует действительности – так
прокомментировал тренер данные, опубликованные западными СМИ. Телерадиокомпания
Radio Canada со ссылкой на Associated Press
сообщила, что 19-летняя Медведева приняла решение продолжить карьеру в России.
"Это выдуманная история, у нас все хорошо", – цитирует
Орсера агентство .
На днях Федерация фигурного катания на коньках России
утвердила состав сборной, которая поедет на чемпионат мира в Японии. В основной
состав российской команды включены Софья Самодурова, Алина Загитова и .
Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова стали запасными.
Евгения Медведева дважды становилась чемпионкой мира и
Европы в 2016-2017 годах. Фигуристка – серебряный призер Олимпиады 2018 года в
Пхенчхане в одиночном катании и командных соревнованиях.
после Олимпиады ушла от своего тренера Этери
Тутберидзе и переехала в Торонто, чтобы работать с Брайаном Орсером. В этом сезоне Медведева не попала в финал
Гран-при, на чемпионате России заняла лишь седьмое место. В состав сборной для
участия в чемпионате Европы Медведева не попала. Однако в феврале выиграла в
финале Кубка России, после чего ее включили в команду.