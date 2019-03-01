Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер опроверг сообщения о том, что фигуристка решила вернуться в Россию. Спортсменка готовится к чемпионату мира.

Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер опровергсообщения о том, что фигуристка решила вернуться в Россию. Спортсменкаготовится к чемпионату мира.Информация не соответствует действительности – такпрокомментировал тренер данные, опубликованные западными СМИ. ТелерадиокомпанияRadio Canada со ссылкой на Associated Pressсообщила, что 19-летняя Медведева приняла решение продолжить карьеру в России."Это выдуманная история, у нас все хорошо", – цитируетОрсера агентство .На днях Федерация фигурного катания на коньках Россииутвердила состав сборной, которая поедет на чемпионат мира в Японии. В основнойсостав российской команды включены Софья Самодурова, Алина Загитова и .Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова стали запасными.Евгения Медведева дважды становилась чемпионкой мира иЕвропы в 2016-2017 годах. Фигуристка – серебряный призер Олимпиады 2018 года вПхенчхане в одиночном катании и командных соревнованиях.после Олимпиады ушла от своего тренера ЭтериТутберидзе и переехала в Торонто, чтобы работать с Брайаном Орсером. В этом сезоне Медведева не попала в финалГран-при, на чемпионате России заняла лишь седьмое место. В состав сборной дляучастия в чемпионате Европы Медведева не попала. Однако в феврале выиграла вфинале Кубка России, после чего ее включили в команду.