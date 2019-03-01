Норвежец Уле-Гуннар Сульшер будет утвержден в качестве главного тренера Манчестер Юнайтед по окончанию сезона. В настоящее время Сульшер исполняет обязанности наставника самого титулованного клуба Англии.

Норвежец Уле-Гуннар Сульшер будет утвержден в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" по окончанию сезона. В настоящее время Сульшер исполняет обязанности наставника самого титулованного клуба Англии.Руководство клуба довольно работой 46-летнего тренера, поэтому поиск других кандидатов прекращен. После завершения сезона совет директоров "Манчестер Юнайтед" утвердит Сульшера в роли главного тренера. В настоящее время норвежец является единственным претендентом на эту должность.Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера в декабре. Он заменил отправленного в отставку португальца Жозе Моуринью. Под руководством Сульшера "Манчестер Юнайтед" одержал 12 побед в 15 встречах.