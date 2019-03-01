За будущее славянского мира несут ответственность Белоруссия и Россия, которые остались вдвоем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Перед Москвой и Минском, по его словам, стоит святая задача – сохранить отношения между странами.

За будущее славянского мира несут ответственность Белоруссия и Россия, которые "остались вдвоем", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Перед Москвой и Минском, по его словам, стоит "святая задача" – сохранить отношения между странами, передает РИА Новости.У Москвы нет "никаких замашек" включить Белоруссию в состав РФ и "поглотить" ее, подчеркнул Лукашенко, отметив, что российско-белорусский союз должен строиться на принципах равноправия.Белоруссия не против создания общей с Россией валюты, но это должна быть новая валюта, не российский или белорусский рубль. "Это будет наш общий рубль", — заявил Лукашенко.Он также привел данные опроса, согласно которому 98 процентов белорусов проголосуют против объединения с Россией, но это не значит, что общество настроено против РФ. "Белорусы хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого?" — пояснил Лукашенко.Кроме того, он заявил, что Минск и впредь не будет брать деньги за размещение двух российских военных объектов в Белоруссии, даже несмотря на "налоговый маневр" в нефтяной отрасли РФ.